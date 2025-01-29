Китайский Новый год 2025. Что важно знать о празднике

29 января в Китае, Восточной Азии, а также в других частях мира празднуют Новый год по лунному календарю, который также называют Китайским Новым годом.
Главные тезисы
- Китайский Новый год обычно празднуют две недели.
- В 2025 году все завершится Праздником фонарей 12 февраля.
- Главной традицией празднования является объединение ближайших людей, а также использование яркого красного цвета как символа удачи и защиты от злых духов.
Новый год в Китае — какой он
Этот праздник в КНР имеет много названий, в том числе Чуньцзе — Праздник Весны.
Крайне интересен тот факт, что дату празднования нужно вычислять по лунному календарю, поэтому она меняется каждый год. В 2025 году — это 29 января.
Китайцы привыкли к невероятным масштабам в Новый год: звучат праздничные салюты и петарды.
Однако одна из ключевых традиций — празднование именно в кругу семьи или самых дорогих людей.
Главным цветом Китайского Нового года всегда был яркий красный. По мнению людей, он приносит удачу и защищает от злых духов.
Города КНР украшают красными фонарями, надписями на красной бумаге с пожеланиями добра и счастья, а детям дарят деньги в алых конвертах.
Стоит обратить внимание на то, что празднование длится две недели и заканчивается Праздником фонарей, который в 2025 году состоится 12 февраля.
Уже более 30 лет людям в Китае дают неделю отпуска, чтобы отпраздновать Новый год и отдохнуть.
В чем заключается особенность Китайского Нового года
Каждый год календарь КНР получает свое животное-покровителя. Что важно понимать, речь идет об одном из 12 животных китайского зодиака.
2025-й — год Змеи, который является шестым знаком китайского зодиака.
По словам астрологов, "люди-змеи" имеют хорошие социальные навыки. Несмотря на это, нельзя игнорировать существенные минусы, ведь они часто ощущают себя растерянными.
На этом фоне крайне важна поддержка друзей и семьи, чтобы восстановить свои силы.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-