Китайский Новый год 2025. Что важно знать о празднике

29 января в Китае, Восточной Азии, а также в других частях мира празднуют Новый год по лунному календарю, который также называют Китайским Новым годом.

Новый год в Китае — какой он

Этот праздник в КНР имеет много названий, в том числе Чуньцзе — Праздник Весны.

Крайне интересен тот факт, что дату празднования нужно вычислять по лунному календарю, поэтому она меняется каждый год. В 2025 году — это 29 января.

Фото: wikipedia.org

Китайцы привыкли к невероятным масштабам в Новый год: звучат праздничные салюты и петарды.

Однако одна из ключевых традиций — празднование именно в кругу семьи или самых дорогих людей.

Фото: wikipedia.org

Главным цветом Китайского Нового года всегда был яркий красный. По мнению людей, он приносит удачу и защищает от злых духов.

Города КНР украшают красными фонарями, надписями на красной бумаге с пожеланиями добра и счастья, а детям дарят деньги в алых конвертах.

Фото: wikipedia.org

Стоит обратить внимание на то, что празднование длится две недели и заканчивается Праздником фонарей, который в 2025 году состоится 12 февраля.

Уже более 30 лет людям в Китае дают неделю отпуска, чтобы отпраздновать Новый год и отдохнуть.

В чем заключается особенность Китайского Нового года

Каждый год календарь КНР получает свое животное-покровителя. Что важно понимать, речь идет об одном из 12 животных китайского зодиака.

2025-й — год Змеи, который является шестым знаком китайского зодиака.

Фото: wikipedia.org

По словам астрологов, "люди-змеи" имеют хорошие социальные навыки. Несмотря на это, нельзя игнорировать существенные минусы, ведь они часто ощущают себя растерянными.

На этом фоне крайне важна поддержка друзей и семьи, чтобы восстановить свои силы.

Фото: wikipedia.org

Среди известных людей, рожденный в год Змеи, — певица Тейлор Свифт, телеведущая Опра Уинфри, президент Китая Си Цзиньпинь, писательница Джоан Роулинг, а также президент Украины Владимир Зеленский. Поделиться