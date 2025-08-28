Київська митрополія УПЦ визнана афілійованою з забороненою в Україні РПЦ — які наслідки

Держслужба з етнополітики та свободи совісті встановила, що Київська митрополія Української православної церкви має ознаки афіліації з Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена.

Київська митрополія УПЦ визнана частиною забороненої РПЦ

Держслужба з етнополітики та свободи совісті ухвалила рішення про визнання Київської митрополії УПЦ афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".

Такому рішенню передувало здійснення дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії УПЦ з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Проведене дослідження виявило ознаки афіліації КМ УПЦ з РПЦ, що є порушенням закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". Відповідно було направлено КМ УПЦ припис про усунення порушення закону.

У своєму листі предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис.

Таким чином, у зв’язку з відсутністю підстав для висновку про усунення порушень або помилковості винесеного припису відповідно до частини п’ятнадцятої статті 16 закону або відкликання припису відповідно до частини сімнадцятої статті 16 Закону, ДЕСС визнала Київську митрополію УПЦ афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Зауважимо, що загалом процедура має проходити наступним чином:

ДЕСС спершу перевіряє релігійну організацію на наявність зв’язків з іноземними церквами, діяльність яких в Україні обмежена,

якщо порушення знаходять, органу дають припис — усунути ці порушення,

якщо організація відмовляється виконати припис, ДЕСС офіційно визнає її пов’язаною з іноземною церквою,

далі остаточне рішення про заборону її діяльності ухвалює суд.

Зауважимо, що ще на початку липня стало відомо, що Київська митрополія Української православної церкви, попри публічні заяви про незалежність, зберігає зв’язок із Російською православною церквою.