Виправдовував війну РФ проти України. Архімандрит УПЦ МП отримав підозру

У Києві оголосили підозру клірику київського монастиря УПЦ МП одного із чоловічих монастирів. Священник виправдовував війну РФ й поширював пропагандистські фейки щодо України

У Києві викрили клірика УПЦ МП

Як зазначається, йдеться про архімандрита одного із чоловічих монастирів у Києві.

За даними слідства, клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну Росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі, — повідомляє СБУ. Поширити

Під час обшуків у приміщеннях монастиря були вилучені докази злочинних дій священника.

Архімандриту оголошено про підозру ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Священнику загрожує 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП

24 серпня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Закон передбачає заборону Російської православної церкви (РПЦ) як релігійної організації.

Після того, як закон набере чинності, українським церквам, які підозрюють у співпраці з РПЦ, буде надано дев'ять місяців для розриву зв'язків.

23 серпня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Також, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про заборону Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.