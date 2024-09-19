Виправдовував війну РФ проти України. Архімандрит УПЦ МП отримав підозру

У Києві оголосили підозру клірику київського монастиря УПЦ МП одного із чоловічих монастирів. Священник виправдовував війну РФ й поширював пропагандистські фейки щодо України
Головні тези:
- Клірик УПЦ МП отримав підозру за виправдання війни РФ проти України та поширення фейків.
- Обшуки у монастирі виявили докази злочинних дій священника, якому загрожує позбавлення волі на 5 років.
- Президент та Верховна Рада підписали законопроєкти про заборону діяльності релігійних організацій, що співпрацюють з РПЦ.
- Заборона УПЦ МП та Московської церкви в Україні передбачає розрив зв'язків з російськими структурами.
- Розслідування справи клірика триває для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності за його дії.
У Києві викрили клірика УПЦ МП
Як зазначається, йдеться про архімандрита одного із чоловічих монастирів у Києві.
Під час обшуків у приміщеннях монастиря були вилучені докази злочинних дій священника.
Архімандриту оголошено про підозру ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Священнику загрожує 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП
24 серпня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.
Закон передбачає заборону Російської православної церкви (РПЦ) як релігійної організації.
Після того, як закон набере чинності, українським церквам, які підозрюють у співпраці з РПЦ, буде надано дев'ять місяців для розриву зв'язків.
23 серпня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.
Також, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про заборону Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.
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