Виправдовував війну РФ проти України. Архімандрит УПЦ МП отримав підозру
Категорія
Україна
Дата публікації

Виправдовував війну РФ проти України. Архімандрит УПЦ МП отримав підозру

СБУ
Виправдовував війну РФ проти України. Архімандрит УПЦ МП отримав підозру

У Києві оголосили підозру клірику київського монастиря УПЦ МП одного із чоловічих монастирів. Священник виправдовував війну РФ й поширював пропагандистські фейки щодо України

Головні тези:

  • Клірик УПЦ МП отримав підозру за виправдання війни РФ проти України та поширення фейків.
  • Обшуки у монастирі виявили докази злочинних дій священника, якому загрожує позбавлення волі на 5 років.
  • Президент та Верховна Рада підписали законопроєкти про заборону діяльності релігійних організацій, що співпрацюють з РПЦ.
  • Заборона УПЦ МП та Московської церкви в Україні передбачає розрив зв'язків з російськими структурами.
  • Розслідування справи клірика триває для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності за його дії.

У Києві викрили клірика УПЦ МП

Як зазначається, йдеться про архімандрита одного із чоловічих монастирів у Києві.

За даними слідства, клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну Росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі, — повідомляє СБУ.

Під час обшуків у приміщеннях монастиря були вилучені докази злочинних дій священника.

Архімандриту оголошено про підозру ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Священнику загрожує 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП

24 серпня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. 

Закон передбачає заборону Російської православної церкви (РПЦ) як релігійної організації.

Після того, як закон набере чинності, українським церквам, які підозрюють у співпраці з РПЦ, буде надано дев'ять місяців для розриву зв'язків.

23 серпня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Також, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про заборону Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

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