Оправдывал войну РФ против Украины. Архимандрит УПЦ МП получил подозрение
Категория
Украина
Дата публикации

Оправдывал войну РФ против Украины. Архимандрит УПЦ МП получил подозрение

СБУ
Оправдывал войну РФ против Украины. Архимандрит УПЦ МП получил подозрение
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В Киеве объявили подозрение клирику киевского монастыря УПЦ МП одного из мужских монастырей. Священник оправдывал войну РФ и распространял пропагандистские фейки по Украине

Главные тезисы

  • Архимандрит УПЦ МП получил подозрение в оправдании войны России против Украины и распространении фейков по общественно-политической ситуации в стране.
  • В результате обысков в помещениях монастыря были обнаружены доказательства преступных действий священника, что привело к объявлению ему подозрения по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.
  • Президент Украины подписал законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины, что затрагивает ряд церквей, включая УПЦ МП.
  • Вступивший в силу закон предоставляет украинским церквям время на разрыв связей с РПЦ и другими организациями, работающими на оккупированных территориях.

В Киеве разоблачили клирика УПЦ МП

Как говорится, речь идет об архимандрите одного из мужских монастырей в Киеве.

По данным следствия, клирик в соцсетях оправдывал полномасштабную войну России против Украины и распространял фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве , сообщает СБУ.

В ходе обысков в помещениях монастыря были изъяты доказательства преступных действий священника.

Архимандрит объявлен о подозрении ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Священнику грозит 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ МП

24 августа президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, имеющих руководящий центр в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Закон предусматривает запрет Русской православной церкви (РПЦ) как религиозной организации.

После вступления закона в силу украинским церквям, подозревающим в сотрудничестве с РПЦ, будет предоставлено девять месяцев для разрыва связей.

23 августа спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект № 8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, имеющих руководящий центр в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Также Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект о запрете Московской церкви, работающей в Украине под брендом УПЦ МП.

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