Оправдывал войну РФ против Украины. Архимандрит УПЦ МП получил подозрение

В Киеве объявили подозрение клирику киевского монастыря УПЦ МП одного из мужских монастырей. Священник оправдывал войну РФ и распространял пропагандистские фейки по Украине

В Киеве разоблачили клирика УПЦ МП

Как говорится, речь идет об архимандрите одного из мужских монастырей в Киеве.

По данным следствия, клирик в соцсетях оправдывал полномасштабную войну России против Украины и распространял фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве , сообщает СБУ. Поделиться

В ходе обысков в помещениях монастыря были изъяты доказательства преступных действий священника.

Архимандрит объявлен о подозрении ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Священнику грозит 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ МП

24 августа президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, имеющих руководящий центр в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Закон предусматривает запрет Русской православной церкви (РПЦ) как религиозной организации.

После вступления закона в силу украинским церквям, подозревающим в сотрудничестве с РПЦ, будет предоставлено девять месяцев для разрыва связей.

23 августа спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект № 8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, имеющих руководящий центр в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Также Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект о запрете Московской церкви, работающей в Украине под брендом УПЦ МП.