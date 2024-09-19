Оправдывал войну РФ против Украины. Архимандрит УПЦ МП получил подозрение

В Киеве объявили подозрение клирику киевского монастыря УПЦ МП одного из мужских монастырей. Священник оправдывал войну РФ и распространял пропагандистские фейки по Украине
Главные тезисы
- Архимандрит УПЦ МП получил подозрение в оправдании войны России против Украины и распространении фейков по общественно-политической ситуации в стране.
- В результате обысков в помещениях монастыря были обнаружены доказательства преступных действий священника, что привело к объявлению ему подозрения по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.
- Президент Украины подписал законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины, что затрагивает ряд церквей, включая УПЦ МП.
- Вступивший в силу закон предоставляет украинским церквям время на разрыв связей с РПЦ и другими организациями, работающими на оккупированных территориях.
В Киеве разоблачили клирика УПЦ МП
Как говорится, речь идет об архимандрите одного из мужских монастырей в Киеве.
В ходе обысков в помещениях монастыря были изъяты доказательства преступных действий священника.
Архимандрит объявлен о подозрении ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.
В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления.
Священнику грозит 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ МП
24 августа президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, имеющих руководящий центр в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.
Закон предусматривает запрет Русской православной церкви (РПЦ) как религиозной организации.
После вступления закона в силу украинским церквям, подозревающим в сотрудничестве с РПЦ, будет предоставлено девять месяцев для разрыва связей.
23 августа спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект № 8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, имеющих руководящий центр в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.
Также Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект о запрете Московской церкви, работающей в Украине под брендом УПЦ МП.
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