Киевская митрополия УПЦ признана аффилированной с запрещенной в Украине РПЦ — какие последствия

Госслужба по этнополитике и свободе совести установила, что у Киевской митрополии Украинской православной церкви есть признаки афилиации с Российской православной церковью, деятельность которой в Украине запрещена.

Киевская митрополия УПЦ признана частью запрещенной РПЦ

Госслужба по этнополитике и свободе совести приняла решение о признании Киевской митрополии УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

Такому решению предшествовало осуществление исследования о наличии признаков аффилированности Киевской митрополии УПЦ с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена.

Проведенное исследование выявило признаки афилиации КМ УПЦ по РПЦ, что является нарушением закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Соответственно было направлено КМ УПЦ предписание об устранении нарушения закона.

В своем письме предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание.

Таким образом, в связи с отсутствием оснований для вывода об устранении нарушений или ошибочности вынесенного предписания в соответствии с частью пятнадцатой статьи 16 закона или отзыва предписания в соответствии с частью семнадцатой статьи 16 Закона, ДЭСС признала Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине.

Заметим, что процедура должна проходить следующим образом:

ДЭСС сначала проверяет религиозную организацию на наличие связей с иностранными церквями, деятельность которых в Украине ограничена,

если нарушения находят, органу дают предписание — устранить эти нарушения,

если организация отказывается выполнить предписание, ГЭС официально признает ее связанной с иностранной церковью,

далее окончательное решение о запрещении ее деятельности принимает суд.

Заметим, что еще в начале июля стало известно, что Киевская митрополия Украинской православной церкви, несмотря на публичные заявления о независимости, сохраняет связь с Русской православной церковью.