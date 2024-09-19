Київська наукова установа допомагала Росії відновлювати НПЗ після атак українських дронів

Служба безпеки України викрила керівний склад провідного науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві на співпраці з Російською Федерацією.
Головні тези:
- Керівний склад наукової установи у Києві допомагав Росії відновлювати нафтопереробні заводи після атак українських дронів.
- Затримані фігури працювали над проєктно-конструкторською документацією для реконструкції трьох ключових НПЗ РФ, загальна вартість проєктів становила майже пів мільярда гривень.
- Співпраця з агресором може мати тяжкі наслідки для внутрішньої та зовнішньої політики України, включно з ушкодженням репутації та порушенням національної безпеки.
Українські науковці заробляли на відновленні НПЗ РФ після дронових атак
Серед затриманих — голова правління, двоє очільників спеціалізованих відділів, а також головний інженер і один з інженерів столичної установи.
За матеріалами справи, вони допомагали агресору відновлювати свої нафтопереробні заводи, які зазнали суттєвих пошкоджень унаслідок атак українських дронів.
На замовлення РФ посадовці підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ.
Загальна вартість російських «підрядів» становила майже пів мільярда гривень.
До цієї суми входив також дистанційний супровід проєктантами технологічних процесів відновлення та модернізації пошкоджених НПЗ країни-агресора.
На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили п’ятьом затриманим посадовцям проєктного інституту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Наразі четверо з них уже перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Український холдинг будує в Росїї завод для ремонту військових кораблів
За даними слідства, з початку повномасштабної війни Росії проти України організована група на чолі з власником бізнесу уклала з російськими замовниками шість договорів на загальну суму майже 100 млрд руб.
Також ними було реалізовано кілька проєктів з будівництва московського метрополітену.
Крім цього, за наявними даними, фігурант планує взяти підряд на реконструкцію у Санкт-Петербурзі верфі для підводних човнів країни-агресора.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-