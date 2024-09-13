Будують у РФ завод для ремонту військових кораблів. СБУ викрила посадовців українського холдингу

Служба безпеки України зібрала доказову базу на топменеджмент українського будівельного холдингу, який причетний до роботи на ворога та фінансування збройної агресії РФ.

Український холдинг будує в Росїї завод для ремонту військових кораблів

За даними слідства, з початку повномасштабної війни Росії проти України організована група на чолі з власником бізнесу уклала з російськими замовниками шість договорів на загальну суму майже 100 млрд руб.

Йдеться про контракти на будівництво судноремонтного заводу для техобслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління ФСБ. Поширити

Також ними було реалізовано кілька проєктів з будівництва московського метрополітену.

Крім цього, за наявними даними, фігурант планує взяти підряд на реконструкцію у Санкт-Петербурзі верфі для підводних човнів країни-агресора.

Як встановило розслідування, російська «філія» холдингу регулярно сплачує мільярди рублів до бюджету країни-агресора.

Щоб приховати свою протиправну діяльність в Росії, фігуранти діяли через офшорні компанії.

Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві вилучено комп’ютерну техніку, флешки та документи, які підтверджують незаконну діяльність. Також у зловмисників виявлено злитки золота та майже 700 тис дол. Поширити

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили трьом основним фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

власнику будівельного холдингу за організацію провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою та пособництво державі-агресору;

директору одного з підприємств та головному бухгалтеру російської філії за організацію провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненою організованою групою.

Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Генерал РФ Кобилаш причетний до ракетного удару по лікарні “Охматдит”

10 вересня генпрокурор Андрій Костін разом з прокурором Карімом Ханом відвідав лікарню.

Під час розслідування було допитано 112 потерпілих та 50 свідків, проведено вибухотехнічні, судово-медичні та інші експертизи, а також проаналізовано відео з камер спостереження.

Розслідування встановило, що за наказом Кобилаша 8 липня 2024 року о 09:15 російський бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС запустив ракету Х-101 по дитячій лікарні у Києві.