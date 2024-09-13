Строят в РФ завод по ремонту военных кораблей. СБУ разоблачила чиновников украинского холдинга

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на топменеджмент украинского строительного холдинга, причастного к работе на врага и финансированию вооруженной агрессии РФ.

Украинский холдинг строит в России завод по ремонту военных кораблей

По данным следствия, с начала полномасштабной войны России против Украины организованная группа во главе с собственником бизнеса заключила с российскими заказчиками шесть договоров на общую сумму почти 100 млрд. руб.

Речь идет о контрактах на строительство судоремонтного завода по техобслуживанию кораблей Новороссийской военно-морской базы и пограничного управления ФСБ. Поделиться

Также ими было реализовано несколько проектов по строительству московского метрополитена.

Кроме этого, по имеющимся данным, фигурант планирует взять подряд на реконструкцию в Санкт-Петербурге верфи для подлодок страны-агрессора.

Как установило расследование, российский «филиал» холдинга регулярно платит миллиарды рублей в бюджет страны-агрессора.

Чтобы скрыть свою противоправную деятельность в России, фигуранты действовали через офшорные компании.

Во время обысков в офисных и жилых помещениях фигуранты в Киеве изъяли компьютерную технику, флешки и документы, подтверждающие незаконную деятельность. Также у злоумышленников обнаружены слитки золота и около 700 тыс долл. Поделиться

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили трем основным фигурантам о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

владельцу строительного холдинга за организацию производства хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенная организованной группой и пособничество государству-агрессору;

директору одного из предприятий и главному бухгалтеру российского филиала за организацию производства хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенном организованной группой.

Продолжается расследование по привлечению виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

Генерал РФ Кобылаш причастен к ракетному удару по больнице "Охматдет"

10 сентября генпрокурор Андрей Костин вместе с прокурором Каримом Ханом посетил больницу.

В ходе расследования были допрошены 112 потерпевших и 50 свидетелей, проведены взрывотехнические, судебно-медицинские и другие экспертизы, а также проанализированы видео с камер наблюдения.

Расследование установило, что по приказу Кобылаша 8 июля 2024 в 09:15 российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС запустил ракету Х-101 по детской больнице в Киеве.