Строят в РФ завод по ремонту военных кораблей. СБУ разоблачила чиновников украинского холдинга

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на топменеджмент украинского строительного холдинга, причастного к работе на врага и финансированию вооруженной агрессии РФ.
Главные тезисы
- Украинская СБУ обнаружила причастность украинского холдинга к строительству в России завода по ремонту военных кораблей.
- Расследование установило, что фигуранты организованной группы заключили контракты на сотни миллиардов рублей с российскими заказчиками.
- Чиновники украинского холдинга подозреваются в сотрудничестве с государством-агрессором и организованной группой, активно используя офшорные компании.
- Виновным грозит до 12 лет заключения по статьям Уголовного кодекса Украины, связанным с организацией хозяйственной деятельности во взаимодействии с РФ.
Украинский холдинг строит в России завод по ремонту военных кораблей
По данным следствия, с начала полномасштабной войны России против Украины организованная группа во главе с собственником бизнеса заключила с российскими заказчиками шесть договоров на общую сумму почти 100 млрд. руб.
Также ими было реализовано несколько проектов по строительству московского метрополитена.
Кроме этого, по имеющимся данным, фигурант планирует взять подряд на реконструкцию в Санкт-Петербурге верфи для подлодок страны-агрессора.
Как установило расследование, российский «филиал» холдинга регулярно платит миллиарды рублей в бюджет страны-агрессора.
Чтобы скрыть свою противоправную деятельность в России, фигуранты действовали через офшорные компании.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили трем основным фигурантам о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
владельцу строительного холдинга за организацию производства хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенная организованной группой и пособничество государству-агрессору;
директору одного из предприятий и главному бухгалтеру российского филиала за организацию производства хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенном организованной группой.
Продолжается расследование по привлечению виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.
Генерал РФ Кобылаш причастен к ракетному удару по больнице "Охматдет"
10 сентября генпрокурор Андрей Костин вместе с прокурором Каримом Ханом посетил больницу.
В ходе расследования были допрошены 112 потерпевших и 50 свидетелей, проведены взрывотехнические, судебно-медицинские и другие экспертизы, а также проанализированы видео с камер наблюдения.
Расследование установило, что по приказу Кобылаша 8 июля 2024 в 09:15 российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС запустил ракету Х-101 по детской больнице в Киеве.
Обстрел "Охматдета" совершила 22-я гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия дальней авиации Воздушно-космических сил России.
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