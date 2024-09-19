Киевское научное учреждение помогало России восстанавливать НПЗ после атак украинских дронов

Служба безопасности Украины разоблачила руководящий состав ведущего научно-исследовательского и проектного института нефтяного профиля в Киеве на сотрудничестве с Российской Федерацией.
Главные тезисы
- Руководство научного учреждения в Киеве помогало России восстанавливать нефтеперерабатывающие заводы после атак украинских дронов, общая стоимость проектов составляла около полумиллиарда гривен.
- Сотрудничество украинских ученых с Россией может иметь серьезные последствия для внутренней и внешней политики Украины, включая повреждение репутации и нарушение национальной безопасности.
- По материалам дела, задержанные фигуры работали над проектно-конструкторской документацией для реконструкции трех ключевых НПЗ РФ, и четверо из них уже находятся под стражей, ожидая результата расследования.
- Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за пособничество государству-агрессору, что подтверждается на основании имеющихся доказательств сотрудничества с РФ.
Украинские ученые зарабатывали на восстановлении НПЗ РФ после дроновых атак
Среди задержанных — председатель правления, два руководителя специализированных отделов, а также главный инженер и один из инженеров столичного учреждения.
По материалам дела, они помогали агрессору восстанавливать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые получили существенные повреждения в результате атак украинских дронов.
По заказу РФ чиновники подготовили проектно-конструкторскую документацию по реконструкции трех ключевых НПЗ.
Общая стоимость российских «подрядов» составляла около полумиллиарда гривен.
В эту сумму входило также дистанционное сопровождение проектантами технологических процессов восстановления и модернизации поврежденных НПЗ страны-агрессора.
На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили пяти задержанным должностным лицам проектного института о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
В настоящее время четверо из них уже находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Украинский холдинг строит в России завод по ремонту военных кораблей
По данным следствия, с начала полномасштабной войны России против Украины организованная группа во главе с собственником бизнеса заключила с российскими заказчиками шесть договоров на общую сумму почти 100 млрд. руб.
Также ими было реализовано несколько проектов по строительству московского метрополитена.
Кроме этого, по имеющимся данным, фигурант планирует взять подряд на реконструкцию в Санкт-Петербурге верфи для подлодок страны-агрессора.
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