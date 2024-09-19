Киевское научное учреждение помогало России восстанавливать НПЗ после атак украинских дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Киевское научное учреждение помогало России восстанавливать НПЗ после атак украинских дронов

СБУ
НПЗ
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Служба безопасности Украины разоблачила руководящий состав ведущего научно-исследовательского и проектного института нефтяного профиля в Киеве на сотрудничестве с Российской Федерацией.

Главные тезисы

  • Руководство научного учреждения в Киеве помогало России восстанавливать нефтеперерабатывающие заводы после атак украинских дронов, общая стоимость проектов составляла около полумиллиарда гривен.
  • Сотрудничество украинских ученых с Россией может иметь серьезные последствия для внутренней и внешней политики Украины, включая повреждение репутации и нарушение национальной безопасности.
  • По материалам дела, задержанные фигуры работали над проектно-конструкторской документацией для реконструкции трех ключевых НПЗ РФ, и четверо из них уже находятся под стражей, ожидая результата расследования.
  • Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за пособничество государству-агрессору, что подтверждается на основании имеющихся доказательств сотрудничества с РФ.

Украинские ученые зарабатывали на восстановлении НПЗ РФ после дроновых атак

Среди задержанных — председатель правления, два руководителя специализированных отделов, а также главный инженер и один из инженеров столичного учреждения.

По материалам дела, они помогали агрессору восстанавливать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые получили существенные повреждения в результате атак украинских дронов.

По заказу РФ чиновники подготовили проектно-конструкторскую документацию по реконструкции трех ключевых НПЗ.

Общая стоимость российских «подрядов» составляла около полумиллиарда гривен.

В эту сумму входило также дистанционное сопровождение проектантами технологических процессов восстановления и модернизации поврежденных НПЗ страны-агрессора.

Во время обысков в офисных и жилых помещениях фигуранты в Киеве, Львове и Харькове изъяли мобильные телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и черновые записи с доказательствами сотрудничества с РФ.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили пяти задержанным должностным лицам проектного института о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

В настоящее время четверо из них уже находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Украинский холдинг строит в России завод по ремонту военных кораблей

По данным следствия, с начала полномасштабной войны России против Украины организованная группа во главе с собственником бизнеса заключила с российскими заказчиками шесть договоров на общую сумму почти 100 млрд. руб.

Речь идет о контрактах на строительство судоремонтного завода по техобслуживанию кораблей Новороссийской военно-морской базы и пограничного управления ФСБ.

Также ими было реализовано несколько проектов по строительству московского метрополитена.

Кроме этого, по имеющимся данным, фигурант планирует взять подряд на реконструкцию в Санкт-Петербурге верфи для подлодок страны-агрессора.

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