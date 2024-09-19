Киевское научное учреждение помогало России восстанавливать НПЗ после атак украинских дронов

Служба безопасности Украины разоблачила руководящий состав ведущего научно-исследовательского и проектного института нефтяного профиля в Киеве на сотрудничестве с Российской Федерацией.

Украинские ученые зарабатывали на восстановлении НПЗ РФ после дроновых атак

Среди задержанных — председатель правления, два руководителя специализированных отделов, а также главный инженер и один из инженеров столичного учреждения.

По материалам дела, они помогали агрессору восстанавливать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые получили существенные повреждения в результате атак украинских дронов.

По заказу РФ чиновники подготовили проектно-конструкторскую документацию по реконструкции трех ключевых НПЗ.

Общая стоимость российских «подрядов» составляла около полумиллиарда гривен.

В эту сумму входило также дистанционное сопровождение проектантами технологических процессов восстановления и модернизации поврежденных НПЗ страны-агрессора.

Во время обысков в офисных и жилых помещениях фигуранты в Киеве, Львове и Харькове изъяли мобильные телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и черновые записи с доказательствами сотрудничества с РФ. Поделиться

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили пяти задержанным должностным лицам проектного института о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

В настоящее время четверо из них уже находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Украинский холдинг строит в России завод по ремонту военных кораблей

По данным следствия, с начала полномасштабной войны России против Украины организованная группа во главе с собственником бизнеса заключила с российскими заказчиками шесть договоров на общую сумму почти 100 млрд. руб.

Речь идет о контрактах на строительство судоремонтного завода по техобслуживанию кораблей Новороссийской военно-морской базы и пограничного управления ФСБ. Поделиться

Также ими было реализовано несколько проектов по строительству московского метрополитена.