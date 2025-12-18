Київський Пласт підготував надзвичайний Різдвяний Вертеп — як запросити до себе
Категорія
Культура
Дата публікації

Київський Пласт підготував надзвичайний Різдвяний Вертеп — як запросити до себе

Вертеп
Джерело:  online.ua

Київські пластуни готові організувати для вас неперевершений Вертеп у найкращих українських традиціях, якщо ви будете 26-28 грудня у столиці.

Головні тези:

  • Київський Пласт готує надзвичайний Різдвяний Вертеп для усіх, хто буде у Києві 26-28 грудня.
  • Приєднуйтеся до гурту юнаків та юнок, щоб поколядувати та насолодитися теплою та щирою різдвяною атмосферою.

Як та коли запросити до себе Вертеп від Київського осередку Пласту

Пластуни створять для вас надзвичайну атмосферу Різдва зі своїм Вертепом, яка буде мінімум кілька днів залишатися у вашому в домі/офісі. Також ви можете приєднатися до гурту юнаків та юнок і разом поколядувати.

Богуславки та Кривоноси роблять вертеп! Ми підготували теплий, веселий і щирий різдвяний вертеп, щоб принести святковий настрій прямо до вас. Запрошуйте нас до себе додому, в школу чи на подію — будемо раді розділити з вами різдвяну радість!

Вертеп-2025

Аби Вертеп завітав у зручний для вас час та день — зголошуйтеся за посиланням.

Минулорічний Вертеп

Учасники Вертепу заздалегідь плануватимуть маршрут, адже переміщаються по Києву громадським транспортом.

