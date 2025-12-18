Київський Пласт підготував надзвичайний Різдвяний Вертеп — як запросити до себе

Київські пластуни готові організувати для вас неперевершений Вертеп у найкращих українських традиціях, якщо ви будете 26-28 грудня у столиці.

Як та коли запросити до себе Вертеп від Київського осередку Пласту

Пластуни створять для вас надзвичайну атмосферу Різдва зі своїм Вертепом, яка буде мінімум кілька днів залишатися у вашому в домі/офісі. Також ви можете приєднатися до гурту юнаків та юнок і разом поколядувати.

Богуславки та Кривоноси роблять вертеп! Ми підготували теплий, веселий і щирий різдвяний вертеп, щоб принести святковий настрій прямо до вас. Запрошуйте нас до себе додому, в школу чи на подію — будемо раді розділити з вами різдвяну радість! Поширити

Вертеп-2025

Аби Вертеп завітав у зручний для вас час та день — зголошуйтеся за посиланням.

Минулорічний Вертеп

Учасники Вертепу заздалегідь плануватимуть маршрут, адже переміщаються по Києву громадським транспортом.