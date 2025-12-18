Киевский Пласт подготовил необыкновенный Рождественский Вертеп — как пригласить к себе
Киевский Пласт подготовил необыкновенный Рождественский Вертеп — как пригласить к себе

Вертеп
Источник:  online.ua

Киевские пластуны готовы организовать для вас непревзойденный Вертеп в лучших традициях, если вы будете 26-28 декабря в столице.

  • Киевский Пласт предлагает уникальный Рождественский Вертеп для всех желающих насладиться теплой атмосферой праздника.
  • Пригласите группу юношей и девушек Киевского Пласта к себе домой, чтобы украсить вашу жизнь рождественской радостью.

Как и когда пригласить к себе Вертеп от Киевской ячейки Пласта

Пластуны создадут для вас чрезвычайную атмосферу Рождества со своим Вертепом, которая будет минимум несколько дней оставаться в вашем доме/офисе. Также вы можете присоединиться к группе юношей и юношей и вместе поколебать.

Богуславки и Кривоносы делают вертеп! Мы подготовили теплый, веселый и искренний рождественский вертеп, чтобы принести праздничное настроение прямо к вам. Приглашайте нас к себе домой, в школу или на событие — будем рады разделить с вами рождественскую радость!

Вертеп-2025

Чтобы Вертеп посетил удобное для вас время и день — приглашайтесь по ссылке.

Прошлогодний Вертеп

Участники Вертепа будут заранее планировать маршрут, ведь перемещаются по Киеву общественным транспортом.

