Киевский Пласт подготовил необыкновенный Рождественский Вертеп — как пригласить к себе

Киевские пластуны готовы организовать для вас непревзойденный Вертеп в лучших традициях, если вы будете 26-28 декабря в столице.
Главные тезисы
- Киевский Пласт предлагает уникальный Рождественский Вертеп для всех желающих насладиться теплой атмосферой праздника.
- Пригласите группу юношей и девушек Киевского Пласта к себе домой, чтобы украсить вашу жизнь рождественской радостью.
Как и когда пригласить к себе Вертеп от Киевской ячейки Пласта
Пластуны создадут для вас чрезвычайную атмосферу Рождества со своим Вертепом, которая будет минимум несколько дней оставаться в вашем доме/офисе. Также вы можете присоединиться к группе юношей и юношей и вместе поколебать.
Чтобы Вертеп посетил удобное для вас время и день — приглашайтесь по ссылке.
Участники Вертепа будут заранее планировать маршрут, ведь перемещаются по Киеву общественным транспортом.
