Киевский Пласт подготовил необыкновенный Рождественский Вертеп — как пригласить к себе

Киевские пластуны готовы организовать для вас непревзойденный Вертеп в лучших традициях, если вы будете 26-28 декабря в столице.

Как и когда пригласить к себе Вертеп от Киевской ячейки Пласта

Пластуны создадут для вас чрезвычайную атмосферу Рождества со своим Вертепом, которая будет минимум несколько дней оставаться в вашем доме/офисе. Также вы можете присоединиться к группе юношей и юношей и вместе поколебать.

Богуславки и Кривоносы делают вертеп! Мы подготовили теплый, веселый и искренний рождественский вертеп, чтобы принести праздничное настроение прямо к вам. Приглашайте нас к себе домой, в школу или на событие — будем рады разделить с вами рождественскую радость! Поделиться

Вертеп-2025

Чтобы Вертеп посетил удобное для вас время и день — приглашайтесь по ссылке.

Прошлогодний Вертеп

Участники Вертепа будут заранее планировать маршрут, ведь перемещаются по Киеву общественным транспортом.