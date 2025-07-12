Київський суд схвалив найбільшу спецконфіскацію грошей в історії

Шевченківський районний суд Києва застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши на користь держави 2,6 млрд грн з компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино “PIN-UP”. Це рішення ухвалили за матеріалами розслідування ДБР.

Важливі деталі найбільшої спецконфіскації грошей в історії

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, суд також затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим — директором онлайн-казино, якого засудили до п’яти років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання на три роки.

Що важливо розуміти, його визнано винним за низкою тяжких статей, зокрема:

провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України),

участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України),

умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України),

легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України),

службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Команда ДБР у межах розслідування змогло з'ясувати, що онлайн-казино Pin-Up мало зв’язки з представниками країни-агресорки Росії та підсанкційними особами, а його фінансові потоки спрямовувались на поповнення бюджету РФ й підтримку діяльності, пов’язаної з війною проти України.