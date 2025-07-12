Киевский суд одобрил самую большую спецконфискацию денег в истории

Шевченковский районный суд Киева применил специальную конфискацию, взыскав в пользу государства 2,6 млрд грн с компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино "PIN-UP". Это решение было принято по материалам расследования ГБР.

Важные детали самой большой спецконфискации денег в истории

Как сообщает Государственное бюро расследований, суд также утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым — директором онлайн-казино, приговоренным к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания на три года.

Что важно понимать, он признан виновным по ряду тяжелых статей, в частности:

ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины),

участие в преступной организации (ч. 3 ст. 255 УК Украины),

умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины),

легализация имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины),

служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Команда ГБР в рамках расследования смогла выяснить, что онлайн-казино Pin-Up имело связи с представителями страны-агрессорки России и подсанкционными лицами, а его финансовые потоки направлялись на пополнение бюджета РФ и поддержку деятельности, связанной с войной против Украины.