Київстар заявив про відновлення усіх послуг в Україні та за кордоном

Відновлення роботи Київстар: що відомо

Президент "Київстар" Олександр Комаров в ефірі телемарафону повідомив, що фахівці “відновили всі послуги на 100% по всій території України, а також за кордоном”.

Останню послугу, яку ми відновлювали, це був міжнародний роумінг. У понеділок ми почали і у вівторок закінчили. Усі послуги "Київстар" працюють без жодних обмежень. Поширити

Щодо відтоку абонентів "Київстар" до інших мобільних операторів Комаров зазначив, що дані про це можна буде побачити за кілька днів.

Досі є деякі проблеми з внутрішніми системами моніторингу та аналітики, які ми зараз відновлюємо, і, думаю, що ми побачимо вже реальну статистику за кілька днів. Поширити

За словами Комарова, компанія зробила висновки після хакерської атаки і почала впроваджувати оновлені методи кіберзахисту разом з СБУ.

Він додав, що "Київстар", СБУ та Держспецзв'язку ділиться досвідом ліквідації наслідків масштабної кібератаки з іншими українськими технологічними компаніями.

Кібератака на Київстар

Зранку 12 грудня абоненти "Київстар" повідомили про зникнення мобільного інтернету та зв’язку.

Пізніше у компанії повідомили, що на "Київстар" була здійснена масштабна кібератака.

Російські хакери з групи "Солнцепек", яка є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ, взяли на себе відповідальність за кібератаку на оператора.

З 13 грудня компанія почала поступово відновлювати послуги голосового зв'язку, мобільного інтернету, послуг СМС, мобільного інтернету в метрополітені Києва та Харкова, роумінгу.