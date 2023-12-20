Користувачі Київстар заявили про збій в роботі — фото

У Київстар знову виникли проблеми зі звʼязком зранку 20 грудня. Користувачі скаржаться на відсутність зв'язку.

Що відбувається з Київстар

Користувачі мережі "Київстар" повідомили про проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом.

Зокрема про відсутність мобільного зв'язку пишуть користувачі з різних регіонів, зокрема, зі Львова, Миколаєва та Київської області.

Також абоненти не можуть перевірити рахунок, набравши комбінації. Тому компанія радить користуватися мобільним застосунком чи телефонувати на "гарячу лінію".

Фото – facebook.com/kyivstar

Крім того, є скарги про відсутність домашнього інтернету та проблеми у роботі застосунку "Мій Київстар".

Згодом у компанії підтвердили − станом на ранок 20 грудня дійсно є складнощі зі зв’язком у західних та південних областях.

Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше, – повідомили в компанії. Поширити

Що відомо про кібератаку на Київстар

Зранку 12 грудня у користувачів Київстару зник мобільний зв'язок. У компанії пізніше повідомили про потужну кібератаку.

Російські хакери з групи "Солнцепек", яка є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ, взяли на себе відповідальність за кібератаку на оператора.

СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких державна зрада та диверсія.

Головне управління розвідки заявило, що російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на ЗСУ.