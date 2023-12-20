Пользователи Киевстар заявили о сбое в работе – фото

У Киевстар снова возникли проблемы с связью утром 20 декабря. Пользователи жалуются на отсутствие связи.

Что происходит с Киевстаром

Пользователи сети Киевстар сообщили о проблемах с мобильной связью и интернетом.

В частности, об отсутствии мобильной связи пишут пользователи из разных регионов, в частности, из Львова, Николаева и Киевской области.

Также абоненты не могут проверить счет, набрав комбинацию. Поэтому компания советует пользоваться мобильным приложением или звонить по телефону на "горячую линию".

Фото – facebook.com/kyivstar

Кроме того, есть жалобы об отсутствии домашнего интернета и проблемах работы приложения "Мой Киевстар".

Впоследствии в компании подтвердили – по состоянию на утро 20 декабря действительно есть сложности со связью в западных и южных областях.

Специалисты компании работают над обновлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее, – сообщили в компании. Поделиться

Что известно о кибератаке на Киевстар

Утром 12 декабря у пользователей Киевстара исчезла мобильная связь. В компании позже сообщили о мощной кибератаке.

Российские хакеры из группы "Солнцепек", являющейся хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ, взяли на себя ответственность за кибератаку на оператора.

СБУ открыла уголовное производство по восьми статьям, среди которых государственная измена и диверсия.

Главное управление разведки заявило, что российская кибератака была направлена против гражданских и не оказывала влияния на ВСУ.