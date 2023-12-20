Киевстар заявил о возобновлении всех услуг в Украине и за рубежом

Возобновление работы Киевстар: что известно

Президент "Киевстар" Александр Комаров в эфире телемарафона сообщил, что специалисты "возобновили все услуги на 100% по всей территории Украины, а также за границей".

Последняя услуга, которую мы возобновляли, это был международный роуминг. В понедельник мы начали и во вторник окончили. Все услуги "Киевстар" работают без ограничений. Поделиться

Относительно оттока абонентов "Киевстар" к другим мобильным операторам Комаров отметил, что данные об этом можно будет увидеть через несколько дней.

До сих пор есть некоторые проблемы с внутренними системами мониторинга и аналитики, которые мы сейчас восстанавливаем, и думаю, что мы увидим уже реальную статистику через несколько дней. Поделиться

По словам Комарова, компания сделала выводы после хакерской атаки и начала внедрять обновленные методы киберзащиты вместе с СБУ.

Он добавил, что "Киевстар", СБУ и Госспецсвязи делятся опытом ликвидации последствий масштабной кибератаки с другими украинскими технологическими компаниями.

Кибератака на Киевстар

Утром 12 декабря абоненты Киевстар сообщили об исчезновении мобильного интернета и связи.

Позже в компании сообщили, что на "Киевстар" была осуществлена масштабная кибератака.

Российские хакеры из группы "Солнцепек", являющейся хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ, взяли на себя ответственность за кибератаку на оператора.

С 13 декабря компания начала постепенно восстанавливать услуги голосовой связи, мобильного Интернета, услуг СМС, мобильного Интернета в метрополитене Киева и Харькова, роуминга.