Класична музика й джаз невпинно "деградують" — що відбувається
Які метаморфози відбуваються в музиці
У межах нового масштабного дослідження вчені проаналізували структури близько 20 тисяч західних музичних композицій різних жанрів, створених за останні кілька століть. Вони дійшли висновку, що джаз і класична музика за цей період спростилися та наблизилися до попмузики.

  • Тексти пісень також стають дедалі простішими та банальнішими.
  • Дослідники пояснюють цей феномен збільшенням цифровізації музики.

Автори дослідження хотіли зрозуміти, як саме трансформувалася музика протягом останніх 400 років.

Щоб дізнатися, як це відбувалося, вони використали методи мережевої науки для аналізу MIDI-транскрипцій музичних творів.

Що важливо розуміти, кожну композицію подали як граф — послідовність зв’язків між нотами: ноти позначили точками, а переходи між ними — стрілками.

За словами дослідників, до їхньої вибірки потрапили твори з шести великих жанрів: класична музика, джаз, рок, поп, електроніка та хіп-хоп.

Науковці одразу звернули увагу на те, що класичні та джазові композиції мали вищу ентропію.Насамперед йдеться про те, що одна й та сама нота частіше могла вести до різних продовжень, а не до одного стандартного шаблону.

Ба більше, вказано, що саме класичні композації вирізнялися багатшою варіативністю мелодійних і гармонічних ходів.

Однак роки минали, і складність класичної музики поступово “деградувала”.

У джазі автори побачили раннє зростання складності, а згодом її спад і стабілізацію. Натомість новіші жанри, як-от поп, рок, електронна музика й хіп-хоп, демонстрували рівніші траєкторії.

