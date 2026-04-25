Класична музика й джаз невпинно "деградують" — що відбувається

У межах нового масштабного дослідження вчені проаналізували структури близько 20 тисяч західних музичних композицій різних жанрів, створених за останні кілька століть. Вони дійшли висновку, що джаз і класична музика за цей період спростилися та наблизилися до попмузики.

Які метаморфози відбуваються в музиці

Автори дослідження хотіли зрозуміти, як саме трансформувалася музика протягом останніх 400 років.

Щоб дізнатися, як це відбувалося, вони використали методи мережевої науки для аналізу MIDI-транскрипцій музичних творів.

Що важливо розуміти, кожну композицію подали як граф — послідовність зв’язків між нотами: ноти позначили точками, а переходи між ними — стрілками.

За словами дослідників, до їхньої вибірки потрапили твори з шести великих жанрів: класична музика, джаз, рок, поп, електроніка та хіп-хоп.

Науковці одразу звернули увагу на те, що класичні та джазові композиції мали вищу ентропію.Насамперед йдеться про те, що одна й та сама нота частіше могла вести до різних продовжень, а не до одного стандартного шаблону.

Ба більше, вказано, що саме класичні композації вирізнялися багатшою варіативністю мелодійних і гармонічних ходів.

Однак роки минали, і складність класичної музики поступово “деградувала”.