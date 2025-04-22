Музика змінює хімію мозку та вмикає опіоїдну систему

Уперше в історії людства було зафіксовано, що музика дійсно здатна змінювати хімію мозку. Що важливо розуміти, йдеться про активізацію опіоїдної системи, яка у більшості випадків "вмикається" під час їжі, сексу або для полегшення болю.

Науковці недооцінювали вплив музики на мозок

За словами вчених з Університету Турку, у межах нового дослідження вони використали позитронно-емісійну томографію (ПЕТ), пише European Journal of Nuclear Medicine.

Вони хотіли нарешті дізнатися, як мозок реагує на улюблену музику в реальному часі.

Ба більше, вони застосували МРТ, щоб оцінити щільність опіоїдних рецепторів у мозку учасників.

Результати дійсно шокували науковців, адже виявилося, що музика, яка викликає "мурашки" (або приємний озноб), буквально запускає вивільнення природних опіоїдів у зонах мозку, відповідальних за задоволення.

Варто також зазначити, що чим більше у людини таких рецепторів, то сильнішою була реакція мозку на музику.

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Керівник дослідження та науковий співробітник Університету Турку Веса Путкінен наголосив, що фактично вперше в історії вдалося довести, що прослуховування музики активує опіоїдну систему мозку.

Вивільнення опіоїдів пояснює, чому музика може викликати такі сильні почуття задоволення, навіть якщо вона не є основною винагородою, необхідною для виживання чи відтворення, як їжа чи сексуальне задоволення, — наголосив вчений. Поширити

На переконання науковців, раніше зафіксовані знеболювальні властивості музики пояснюються саме опіоїдною відповіддю мозку.