Музика змінює хімію мозку та вмикає опіоїдну систему
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Музика змінює хімію мозку та вмикає опіоїдну систему

Науковці недооцінювали вплив музики на мозок
Джерело:  online.ua

Уперше в історії людства було зафіксовано, що музика дійсно здатна змінювати хімію мозку. Що важливо розуміти, йдеться про активізацію опіоїдної системи, яка у більшості випадків "вмикається" під час їжі, сексу або для полегшення болю.

Головні тези:

  • Чим більше людина має опіоїдних рецепторів у мозку, тим сильнішою може бути реакція на музику.
  • Результати цього дослідження можуть допомогти розробити нові втручання на основі музики, до приклади, у боротьбі з болем.

Науковці недооцінювали вплив музики на мозок

За словами вчених з Університету Турку, у межах нового дослідження вони використали позитронно-емісійну томографію (ПЕТ), пише European Journal of Nuclear Medicine.

Вони хотіли нарешті дізнатися, як мозок реагує на улюблену музику в реальному часі.

Ба більше, вони застосували МРТ, щоб оцінити щільність опіоїдних рецепторів у мозку учасників.

Результати дійсно шокували науковців, адже виявилося, що музика, яка викликає "мурашки" (або приємний озноб), буквально запускає вивільнення природних опіоїдів у зонах мозку, відповідальних за задоволення.

Варто також зазначити, що чим більше у людини таких рецепторів, то сильнішою була реакція мозку на музику.

Фото: unsplash.com

Керівник дослідження та науковий співробітник Університету Турку Веса Путкінен наголосив, що фактично вперше в історії вдалося довести, що прослуховування музики активує опіоїдну систему мозку.

Вивільнення опіоїдів пояснює, чому музика може викликати такі сильні почуття задоволення, навіть якщо вона не є основною винагородою, необхідною для виживання чи відтворення, як їжа чи сексуальне задоволення, — наголосив вчений.

На переконання науковців, раніше зафіксовані знеболювальні властивості музики пояснюються саме опіоїдною відповіддю мозку.

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