Музика змінює хімію мозку та вмикає опіоїдну систему

Уперше в історії людства було зафіксовано, що музика дійсно здатна змінювати хімію мозку. Що важливо розуміти, йдеться про активізацію опіоїдної системи, яка у більшості випадків "вмикається" під час їжі, сексу або для полегшення болю.
Головні тези:
- Чим більше людина має опіоїдних рецепторів у мозку, тим сильнішою може бути реакція на музику.
- Результати цього дослідження можуть допомогти розробити нові втручання на основі музики, до приклади, у боротьбі з болем.
Науковці недооцінювали вплив музики на мозок
За словами вчених з Університету Турку, у межах нового дослідження вони використали позитронно-емісійну томографію (ПЕТ), пише European Journal of Nuclear Medicine.
Вони хотіли нарешті дізнатися, як мозок реагує на улюблену музику в реальному часі.
Ба більше, вони застосували МРТ, щоб оцінити щільність опіоїдних рецепторів у мозку учасників.
Результати дійсно шокували науковців, адже виявилося, що музика, яка викликає "мурашки" (або приємний озноб), буквально запускає вивільнення природних опіоїдів у зонах мозку, відповідальних за задоволення.
Варто також зазначити, що чим більше у людини таких рецепторів, то сильнішою була реакція мозку на музику.
Керівник дослідження та науковий співробітник Університету Турку Веса Путкінен наголосив, що фактично вперше в історії вдалося довести, що прослуховування музики активує опіоїдну систему мозку.
На переконання науковців, раніше зафіксовані знеболювальні властивості музики пояснюються саме опіоїдною відповіддю мозку.
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