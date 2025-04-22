Музыка меняет химию мозга и включает опиоидную систему
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Музыка меняет химию мозга и включает опиоидную систему

Ученые недооценивали влияние музыки на мозг
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Источник:  online.ua

Впервые в истории человечества было зафиксировано, что музыка действительно способна изменять химию мозга.

Главные тезисы

  • Чем больше человек имеет опиоидные рецепторы в мозге, тем сильнее может быть реакция на музыку.
  • Результаты этого исследования могут помочь разработать новые вмешательства на основе музыки, например, в борьбе с болью.

Ученые недооценивали влияние музыки на мозг

По словам ученых из Университета Турку, в рамках нового исследования они использовали позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), пишет European Journal of Nuclear Medicine.

Они хотели наконец-то узнать, как мозг реагирует на любимую музыку в реальном времени.

Более того, они применили МРТ, чтобы оценить плотность опиоидных рецепторов в мозге участников.

Результаты действительно шокировали ученых, ведь оказалось, что музыка, вызывающая "мурашки" (или приятный озноб), буквально запускает высвобождение природных опиоидов в зонах мозга, ответственных за удовольствие.

Следует также отметить, что чем больше у человека таких рецепторов, тем сильнее была реакция мозга на музыку.

Фото: unsplash.com

Руководитель исследования и научный сотрудник Университета Турка Веса Путкинен подчеркнул, что фактически впервые в истории удалось доказать, что прослушивание музыки активирует опиоидную систему мозга.

Высвобождение опиоидов объясняет, почему музыка может вызвать такие сильные чувства удовлетворения, даже если она не является основным вознаграждением, необходимым для выживания или воспроизведения, как еда или сексуальное удовольствие, подчеркнул ученый.

По убеждению ученых, ранее зафиксированные обезболивающие свойства музыки объясняются именно опиоидным ответом мозга.

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