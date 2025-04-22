Музыка меняет химию мозга и включает опиоидную систему

Впервые в истории человечества было зафиксировано, что музыка действительно способна изменять химию мозга.
Главные тезисы
- Чем больше человек имеет опиоидные рецепторы в мозге, тем сильнее может быть реакция на музыку.
- Результаты этого исследования могут помочь разработать новые вмешательства на основе музыки, например, в борьбе с болью.
Ученые недооценивали влияние музыки на мозг
По словам ученых из Университета Турку, в рамках нового исследования они использовали позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), пишет European Journal of Nuclear Medicine.
Они хотели наконец-то узнать, как мозг реагирует на любимую музыку в реальном времени.
Более того, они применили МРТ, чтобы оценить плотность опиоидных рецепторов в мозге участников.
Результаты действительно шокировали ученых, ведь оказалось, что музыка, вызывающая "мурашки" (или приятный озноб), буквально запускает высвобождение природных опиоидов в зонах мозга, ответственных за удовольствие.
Следует также отметить, что чем больше у человека таких рецепторов, тем сильнее была реакция мозга на музыку.
Руководитель исследования и научный сотрудник Университета Турка Веса Путкинен подчеркнул, что фактически впервые в истории удалось доказать, что прослушивание музыки активирует опиоидную систему мозга.
По убеждению ученых, ранее зафиксированные обезболивающие свойства музыки объясняются именно опиоидным ответом мозга.
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