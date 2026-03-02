Стінг закликав звільнити 9 українських музикантів з полону РФ
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Стінг закликав звільнити 9 українських музикантів з полону РФ

Стінг
Джерело:  Культурні сили

Всесвітньовідомий музикант Стінг звернувся з закликом до світу допомогти у звільненні українських музикантів-військовослужбовців, які потрапили до російського полону у 2022 році у Маріуполі.

Головні тези:

  • Стінг закликав світ допомогти звільнити 9 українських військовополонених-музикантів, які утримуються в полоні РФ.
  • Українські музиканти-військові потрапили до російського полону у Маріуполі в 2022 році.
  • Ініціатива “Unchain Music” була запущена задля підтримки українських військовополонених-музикантів.

Стінг підтримав українських музикантів-військовополонених

«В ім’я людяності, в ім’я музики», — Стінг закликає звільнити українських музикантів, яких утримують у російському полоні з 2022 року.

Після здачі в полон у Маріуполі у 2022 році українські музиканти-військові досі залишаються ув’язненими. Декого вже вдалося звільнити завдяки міжнародній підтримці. Та дев’ятеро все ще у ворожій неволі. Поділіться цим відео та позначте виконавця, яким захоплюєтесь, щоб посилити розголос.

Стінг

Стінг

Музикант

“Культурні сили” запустили ініціативу “Unchain Music” задля підтримки українських військовополонених-музикантів, які потрапили в російське ув’язнення у Маріуполі.

Навесні 2022 року, коли російські війська захопили Маріуполь, кілька тисяч українських захисників та мирних жителів переховувалися в підземних приміщеннях сталеливарного заводу «Азовсталь». Вони були повністю оточені. Сотні були поранені або тяжко хворі. Після тривалих переговорів та офіційного наказу захисники «Азовсталі» склали зброю та потрапили в полон.

Оприлюднені свідчення військовополонених повідомляють про щоденні побиття, систематичні тортури, включаючи вплив холоду, удари електричним струмом та імітацію страт. Деякі з полонених зараз перебувають у критичному стані.

Серед них є українські музиканти — учасники військового оркестру. Вони не брали участі в бойових операціях.

