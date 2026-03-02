Стінг закликав звільнити 9 українських музикантів з полону РФ

Всесвітньовідомий музикант Стінг звернувся з закликом до світу допомогти у звільненні українських музикантів-військовослужбовців, які потрапили до російського полону у 2022 році у Маріуполі.
Головні тези:
- Стінг закликав світ допомогти звільнити 9 українських військовополонених-музикантів, які утримуються в полоні РФ.
- Українські музиканти-військові потрапили до російського полону у Маріуполі в 2022 році.
- Ініціатива “Unchain Music” була запущена задля підтримки українських військовополонених-музикантів.
Стінг підтримав українських музикантів-військовополонених
«В ім’я людяності, в ім’я музики», — Стінг закликає звільнити українських музикантів, яких утримують у російському полоні з 2022 року.
“Культурні сили” запустили ініціативу “Unchain Music” задля підтримки українських військовополонених-музикантів, які потрапили в російське ув’язнення у Маріуполі.
Навесні 2022 року, коли російські війська захопили Маріуполь, кілька тисяч українських захисників та мирних жителів переховувалися в підземних приміщеннях сталеливарного заводу «Азовсталь». Вони були повністю оточені. Сотні були поранені або тяжко хворі. Після тривалих переговорів та офіційного наказу захисники «Азовсталі» склали зброю та потрапили в полон.
Оприлюднені свідчення військовополонених повідомляють про щоденні побиття, систематичні тортури, включаючи вплив холоду, удари електричним струмом та імітацію страт. Деякі з полонених зараз перебувають у критичному стані.
Серед них є українські музиканти — учасники військового оркестру. Вони не брали участі в бойових операціях.
