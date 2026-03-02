Стинг призвал освободить 9 украинских музыкантов из плена РФ
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Стинг призвал освободить 9 украинских музыкантов из плена РФ

Стинг
Читати українською
Источник:  Культурные силы

Всемирно известный музыкант Стинг обратился с призывом к миру помочь в освобождении украинских музыкантов-военнослужащих, попавших в плен в 2022 году в Мариуполе.

Главные тезисы

  • Мировая звезда Стинг призвал к освобождению 9 украинских музыкантов-военнопленных, находящихся в плену в России.
  • Инициатива Unchain Music создана для поддержки украинских военнослужащих, оказавшихся в тяжелой ситуации после сдачи поселка в Мариуполе в 2022 году.

Стинг поддержал украинских музыкантов-военнопленных

«Во имя человечности, во имя музыки», — Стинг призывает освободить украинских музыкантов, удерживаемых в российском плену с 2022 года.

После сдачи в плен в Мариуполе в 2022 году украинские военные музыканты до сих пор остаются заключенными. Некоторых уже удалось уволить благодаря международной поддержке. И девять все еще во вражеской неволе. Поделитесь этим видео и отметьте исполнителя, которым восхищаетесь, чтобы усилить огласку.

Стинг

Стинг

Музыкант

"Культурные силы" запустили инициативу "Unchain Music" для поддержки украинских военнопленных-музыкантов, попавших в российское заключение в Мариуполе.

Весной 2022 года, когда российские войска захватили Мариуполь, несколько тысяч украинских защитников и мирных жителей скрывались в подземных помещениях сталелитейного завода «Азовсталь». Они были полностью оцеплены. Сотни были ранены или тяжело больны. После длительных переговоров и официального приказа защитники "Азовстали" сложили оружие и попали в плен.

Обнародованные свидетельства военнопленных сообщают о ежедневных избиениях, систематических пытках, включая влияние холода, удары электрическим током и имитацию казней. Некоторые из пленных сейчас находятся в критическом состоянии.

Среди них украинские музыканты — участники военного оркестра. Они не участвовали в боевых операциях.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Боно, Шон Пенн и Культурные силы мощно поддержали Украину на Каннском кинофестивале
Культурные силы появились на красной дорожке Каннского фестиваля
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Легендарный Sting празднует день рождения — интересные факты о мировой звезде и поклоннике Украины
Sting
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Культурные силы и REMEZ подарили вторую жизнь пророческому стихотворению Симоненко — видео
Поэзии Симоненко подарили новое звучание

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?