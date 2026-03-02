Стинг призвал освободить 9 украинских музыкантов из плена РФ

Всемирно известный музыкант Стинг обратился с призывом к миру помочь в освобождении украинских музыкантов-военнослужащих, попавших в плен в 2022 году в Мариуполе.

Стинг поддержал украинских музыкантов-военнопленных

«Во имя человечности, во имя музыки», — Стинг призывает освободить украинских музыкантов, удерживаемых в российском плену с 2022 года.

После сдачи в плен в Мариуполе в 2022 году украинские военные музыканты до сих пор остаются заключенными. Некоторых уже удалось уволить благодаря международной поддержке. И девять все еще во вражеской неволе. Поделитесь этим видео и отметьте исполнителя, которым восхищаетесь, чтобы усилить огласку. Стинг Музыкант

"Культурные силы" запустили инициативу "Unchain Music" для поддержки украинских военнопленных-музыкантов, попавших в российское заключение в Мариуполе.

Весной 2022 года, когда российские войска захватили Мариуполь, несколько тысяч украинских защитников и мирных жителей скрывались в подземных помещениях сталелитейного завода «Азовсталь». Они были полностью оцеплены. Сотни были ранены или тяжело больны. После длительных переговоров и официального приказа защитники "Азовстали" сложили оружие и попали в плен.

Обнародованные свидетельства военнопленных сообщают о ежедневных избиениях, систематических пытках, включая влияние холода, удары электрическим током и имитацию казней. Некоторые из пленных сейчас находятся в критическом состоянии.