Классическая музыка и джаз постоянно "деградируют" — что происходит
Источник:  Nature

В рамках нового масштабного исследования ученые проанализировали структуры около 20 тысяч западных музыкальных композиций разных жанров, созданных за последние несколько столетий. Они пришли к выводу, что джаз и классическая музыка за этот период упростились и приблизились к поп-музыке.

Главные тезисы

  • Тексты песен также становятся все более простыми и банальными.
  • Исследователи объясняют этот феномен цифровизацией музыки.

Какие метаморфозы происходят в музыке

Авторы исследования хотели понять, как именно трансформировалась музыка за последние 400 лет.

Чтобы узнать, как это происходило, они использовали методы сетевой науки для анализа MIDI-транскрипций музыкальных произведений.

Что важно понимать, каждую композицию представили как граф — последовательность связей между нотами: ноты обозначили точками, а переходы между ними — стрелками.

По словам исследователей, в их выборку попали произведения из шести больших жанров: классическая музыка, джаз, рок, поп, электроника и хип-хоп.

Ученые сразу обратили внимание на то, что классические и джазовые композиции имели высшую энтропию. В первую очередь речь идет о том, что одна и та же нота чаще могла вести к разным продолжениям, а не к одному стандартному шаблону.

Более того, указано, что именно классические композиции отличались более богатой вариативностью мелодичных и гармонических ходов.

Однако годы проходили, и сложность классической музыки постепенно "деградировала".

В джазе авторы увидели ранний рост сложности, а затем ее спад и стабилизацию. Зато более новые жанры, как поп, рок, электронная музыка и хип-хоп, демонстрировали более ровные траектории.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Музыка меняет химию мозга и включает опиоидную систему
Ученые недооценивали влияние музыки на мозг
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Вакарчук отреагировал на смерть музыканта Григория Чайки
Вакарчук отреагировал на смерть Чайки
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Стинг призвал освободить 9 украинских музыкантов из плена РФ
Стинг

