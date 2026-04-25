Классическая музыка и джаз постоянно "деградируют" — что происходит

В рамках нового масштабного исследования ученые проанализировали структуры около 20 тысяч западных музыкальных композиций разных жанров, созданных за последние несколько столетий. Они пришли к выводу, что джаз и классическая музыка за этот период упростились и приблизились к поп-музыке.
Главные тезисы
- Тексты песен также становятся все более простыми и банальными.
- Исследователи объясняют этот феномен цифровизацией музыки.
Какие метаморфозы происходят в музыке
Авторы исследования хотели понять, как именно трансформировалась музыка за последние 400 лет.
Чтобы узнать, как это происходило, они использовали методы сетевой науки для анализа MIDI-транскрипций музыкальных произведений.
Что важно понимать, каждую композицию представили как граф — последовательность связей между нотами: ноты обозначили точками, а переходы между ними — стрелками.
По словам исследователей, в их выборку попали произведения из шести больших жанров: классическая музыка, джаз, рок, поп, электроника и хип-хоп.
Ученые сразу обратили внимание на то, что классические и джазовые композиции имели высшую энтропию. В первую очередь речь идет о том, что одна и та же нота чаще могла вести к разным продолжениям, а не к одному стандартному шаблону.
Более того, указано, что именно классические композиции отличались более богатой вариативностью мелодичных и гармонических ходов.
Однако годы проходили, и сложность классической музыки постепенно "деградировала".
