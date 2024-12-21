Klavdia Petrivna представила нове звучання свого хіта "Зима" — відео
Категорія
Шоу-бізнес
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Klavdia Petrivna представила нове звучання свого хіта "Зима" — відео

Klavdia Petrivna
Джерело:  online.ua

Популярна українська співачка Klavdia Petrivna на тлі хвилювань щодо її раптового зникнення з публічного простору несподівано порадувала шанувальників новим звучанням свого хіта "Зима", який також стане саундтреком до новорічної комедії "Потяг у 31 грудня". 

Головні тези:

  • Klavdia Petrivna представила нове звучання свого хіта “Зима”, який став саундтреком до новорічної комедії “Потяг у 31 грудня”.
  • Співачка змінила композицію, зробивши її ще більш ліричною та повільною, що вразило продюсерів фільму.
  • Шанувальники позитивно оцінили нове звучання пісні “Зима”'.
  • Klavdia Petrivna стала переможницею номінації 'Нові імена попмузики' на премії MUZVAR AWARDS 2024.

Як Klavdia Petrivna змінила звучання свого хіта "Зима"

Нову версію пісні “Зима” співачка оприлюднила у YouTube. Тепер ця композиція стала звучати ще більш лірично та отримала повільний темп.

Композиція вразила продюсерів новорічної комедії  "Потяг у 31 грудня", тож вони вирішили запропонувати співачці зробити цю пісню саундтреком до їхнього фільму. А Klavdia Petrivna вирішила переспівати композицію, аби вона краще підходила до картини

Знову та сама пісня? Так, знову! А ви думали, що я буду кожного разу вигадувати щось нове? Тож, переспівала свій трек "Зима" спеціально для української кінокомедії "Потяг у 31 грудня". Пісня отримала трохи інше звучання, а ви — ще одну причину додати її у свій грайлист, — зазначила Klavdia Petrivna.

Як шанувальники оцінили нове звучання хіта “Зима”

Шанувальники високо оцінили ідею кумира переспівати свій хіт та поділилися думками щодо нового треку у коментарях. Вони зазначили, що обидві версії їм до вподоби:

  • "Я готова цю пісню 24/7 слухати. Дякую за пісні"

  • "Новий шедевр"

  • "Переспів неймовірний"

  • "Саундтрек цієї зими"

  • "Твій голос у пісні такий справжній і незвичний, зачаровує"

Klavdia Petrivna стала переможницею премії MUZVAR AWARDS 2024. Її визнали найкращою в номінації "Нові імена попмузики".

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