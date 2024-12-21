Популярна українська співачка Klavdia Petrivna на тлі хвилювань щодо її раптового зникнення з публічного простору несподівано порадувала шанувальників новим звучанням свого хіта "Зима", який також стане саундтреком до новорічної комедії "Потяг у 31 грудня".
Головні тези:
- Klavdia Petrivna представила нове звучання свого хіта “Зима”, який став саундтреком до новорічної комедії “Потяг у 31 грудня”.
- Співачка змінила композицію, зробивши її ще більш ліричною та повільною, що вразило продюсерів фільму.
- Шанувальники позитивно оцінили нове звучання пісні “Зима”'.
- Klavdia Petrivna стала переможницею номінації 'Нові імена попмузики' на премії MUZVAR AWARDS 2024.
Як Klavdia Petrivna змінила звучання свого хіта "Зима"
Нову версію пісні “Зима” співачка оприлюднила у YouTube. Тепер ця композиція стала звучати ще більш лірично та отримала повільний темп.
Композиція вразила продюсерів новорічної комедії "Потяг у 31 грудня", тож вони вирішили запропонувати співачці зробити цю пісню саундтреком до їхнього фільму. А Klavdia Petrivna вирішила переспівати композицію, аби вона краще підходила до картини
Як шанувальники оцінили нове звучання хіта “Зима”
Шанувальники високо оцінили ідею кумира переспівати свій хіт та поділилися думками щодо нового треку у коментарях. Вони зазначили, що обидві версії їм до вподоби:
"Я готова цю пісню 24/7 слухати. Дякую за пісні"
"Новий шедевр"
"Переспів неймовірний"
"Саундтрек цієї зими"
"Твій голос у пісні такий справжній і незвичний, зачаровує"
Klavdia Petrivna стала переможницею премії MUZVAR AWARDS 2024. Її визнали найкращою в номінації "Нові імена попмузики".
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-