Таємнича співачка Klavdia Petrivna вперше відкрила обличчя на публіці — відео

Klavdia Petrivna вперше відкрила обличчя на публіці

Головна загадка українського шоубізнесу – співачка Klavdia Petrivna - вперше відкрила обличчя на публіці. Це сталося під час дебютного концерту в Палаці Спорту.

Співачка приховувала особистість від самого початку карʼєри. Нею таки виявилася студентка музичного коледжу Соломія Опришко. Поширити

Раніше Klavdia Petrivna заспівала в дуеті з відомим гуртом Tvorchi. Артисти представили спільний трек "Орбіти" та кліп до нього, в якому виконавиця засвітила своє обличчя.

За словами артистів, вони співають про двох сильних особистостей, які постійно конкурують між собою. Водночас у них є почуття один до одного і вони хочуть бути разом. Як учасники гурту Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні, так і Klavdia Petrivna задоволені результатом співпраці і називають пісню однією з найкращих у своїх репертуарах.

Klavdia Petrivna виконала кавер легендарної пісні "Намалюй мені ніч"

Молода українська виконавиця Klavdia Petrivna зʼявилась на шоу "Дім звукозапису". Це проєкт, який прагне відродити українську культуру. У новому випуску "Дім звукозапису" Klavdia Petrivna виконала композицію "Намалюй мені ніч" разом із жіночим кавер-бендом Freedom-jazz.

Артистка, яка ховає своє обличчя за масками і капелюхами, а на публіці зʼявляється в фірмовому балахоні, цього разу вразила своїм образом. На ній була синя сукня з відкритими плечима, синій капелюшок, а на очах — маска. Проте вона не приховувала нижню частину обличчя та колір волосся.