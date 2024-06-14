Загадкова Klavdia Petrivna представила нову композицію — відео

Головна загадка українського шоубізнесу, популярна співачка Klavdia Petrivna презентувала новий трек "Театр".
Головні тези:
- Пісня "Театр" відображає бачення виконавиці про те, як буденність перетворюється на виставу, а люди — на акторів.
- Klavdia Petrivna натякнула на майбутні сольні концерти у серпні, де розкриє тематику пісні “Театр”.
- Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna представили спільний трек на слова українського поета-футуриста Гео Шкурупія.
- Фанати мали можливість почути пісню ще до релізу під час сольних концертів Артема Пивоварова в Києві.
У новій композиції Klavdia Petrivna розповіла про "життя — театр"
Виконавиця заінтригувала, що пісня — це натяк на те, що буде відбуватися під час її сольних концертів у серпні.
У звичному для себе стилі артистка висвітлила важливі теми для суспільства. Зокрема, сенсом пісні "Театр" є усвідомлення, що кожен грає свою роль. А власні почуття та емоції люди ретельно приховують під масками.
Зірка показує відображення життя через призму сцени, де буденність стає виставою, а люди перетворюються на акторів, які постійно намагаються видавати себе за інших.
Klavdia Petrivna та Артем Пивоваров представили спільний трек
Поки українці намагаються з'ясувати, хто ж насправді ховається за образом загадкової співачки Klavdia Petrivna, артистка продовжує активно записувати нові композиції. Цього разу вона здивувала неочікуваним дуетом з Артемом Пивоваровим.
Варто звернути увагу на те, що трек вийшов у рамках проєкту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти".
Автори не приховують, що надихнулися віршем "Барабан печалі", написаним українським поетом-футуристом Гео Шкурупієм, представником "розстріляного відродження".
Ще одним цікавим фактом є те, що фанати мали змогу почути пісню "Барабан" ще до релізу.
Це сталося під час великих сольних концертів Артема Пивоварова в Палаці Спорту в Києві.
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