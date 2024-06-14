Загадочная Klavdia Petrivna представила новую композицию — відео
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Загадочная Klavdia Petrivna представила новую композицию — відео

Загадочная Klavdia Petrivna представила новую композицию — відео
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Источник:  online.ua

Главная загадка украинского шоубизнеса, популярная певица Klavdia Petrivna представила новый трек "Театр".

Главные тезисы

  • Песня "Театр" отражает видение исполнительницы о том, как обыденность превращается в спектакль, а люди - в актеров.
  • Klavdia Petrivna намекнула на будущие сольные концерты в августе, где раскроет тематику песни "Театр".
  • Артём Пивоваров и Klavdia Petrivna представили общий трек на слова украинского поэта-футуриста Гео Шкурупия.
  • Фанаты имели возможность услышать песню еще до релиза во время сольных концертов Артема Пивоварова в Киеве.

В новой композиции Klavdia Petrivna рассказала о "жизни — театре"

Исполнительница заинтриговала, что песня — это намек на то, что будет происходить во время ее сольных концертов в августе.

В привычном для себя стиле артистка осветила важные темы общества. В частности, смыслом песни "Театр" есть осознание, что каждый играет свою роль. А собственные эмоции и чувства люди тщательно скрывают под масками.

Звезда показывает отражение жизни через призму сцены, где обыденность становится спектаклем, а люди превращаются в актеров, постоянно пытающихся выдавать себя за других.

Всю жизнь – театр! Люблю превращать рутину в интересное представление, играть роли и интриговать. Пусть эта песня станет небольшим намеком... Скоро увидимся, — сказала Klavdia Petrivna.

Klavdia Petrivna и Артем Пивоваров представили общий трек

Пока украинцы пытаются выяснить, кто же действительно прячется за образом загадочной певицы Klavdia Petrivna, артистка продолжает активно записывать новые композиции. В этот раз она удивила неожиданным дуэтом с Артемом Пивоваровым.

Следует обратить внимание на то, что трек вышел в рамках проекта Пивоварова "Твои стихи, мои ноты".

Авторы не скрывают, что вдохновились стихотворением "Барабан печали", написанным украинским поэтом-футуристом Гео Шкурупием, представителем "расстрелянного возрождения".

Еще одним интересным фактом является то, что фанаты могли услышать песню "Барабан" еще до релиза.

Это произошло во время больших сольных концертов Артема Пивоварова во Дворце спорта в Киеве.

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