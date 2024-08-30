Таинственная певица Klavdia Petrivna впервые открыла лицо на публике — видео

Klavdia Petrivna впервые открыла лицо на публике

Главная загадка украинского шоу-бизнеса — певица Klavdia Petrivna — впервые открыла лицо на публике. Это произошло во время дебютного концерта во Дворце спорта.

Певица скрывала личность с самого начала карьеры. Ею таки оказалась студентка музыкального колледжа Соломия Опришко. Поделиться

Ранее Klavdia Petrivna спела в дуэте с известной группой Tvorchi. Артисты представили общий трек "Орбиты" и клип к нему, в котором исполнительница засветила свое лицо.

По словам артистов, они поют о двух сильных личностях, постоянно конкурирующих между собой. В то же время у них есть чувства друг к другу, и они хотят быть вместе. Как участники группы Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни, так и Klavdia Petrivna удовлетворены результатом сотрудничества и называют песню одной из лучших в своих репертуарах.

Klavdia Petrivna исполнила кавер легендарной песни "Нарисуй мне ночь"

Молодая украинская исполнительница Klavdia Petrivna появилась на шоу "Дом звукозаписи". Это проект, стремящийся возродить украинскую культуру. В новом выпуске "Дом звукозаписи" Klavdia Petrivna исполнила композицию "Нарисуй мне ночь" вместе с женским кавер-бэндом Freedom-jazz.

Артистка, прячущая свое лицо за масками и шляпами, а на публике появляющаяся в фирменном балахоне, на этот раз поразила своим образом. На ней было синее платье с открытыми плечами, синяя шляпка, а на глазах — маска. Однако она не скрывала нижнюю часть лица и цвет волос.