Klavdia Petrivna впервые показала лицо в клипе "Орбіти" — реакция фанатов

Загадочная украинская певица Klavdia Petrivna продолжает радовать поклонников качественными музыкальными новинками. В этот раз она удивила сеть неожиданной коллаборацией с группой TVORCHI.
Главные тезисы
- Композиция "Орбіти" стала экспериментом для обоих артистов.
- В новом клипе Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо и в очередной раз удивила поклонников.
- Фанаты высоко оценили качество песни и клипа, а также оригинальный стиль музыкантов.
Klavdia Petrivna и TVORCHI объединили усилия для создания нового громкого хита
Как откровенно признаются артисты, это сотрудничество стало сюрпризом не только для фанатов, но и для них самих.
Каждый музыкант до последнего сомневался в том, что они смогут удачно соединить стили, в которых работают.
Именно поэтому Klavdia Petrivna и TVORCHI называют свою новую совместную композицию Орбиты — “чистым экспериментом”.
Klavdia Petrivna и TVORCHI не скрывают, что очень довольны результатом своего сотрудничества, ведь он превзошел все возможные ожидания.
Стоит отметить, что это первый клип, где Klavdia Petrivna появилась камео и показала свое лицо. Несмотря на это, она не забывала о любимых аксессуарах — шляпке и темных винтажных очках.
Как в сети реагируют на песню и клип Klavdia Petrivna и TVORCHI "Орбіти":
С каждым клипом Клавдия готовится к полному открытию своего лица. Ждем!;
Клип реально качественный. Очень высокий уровень постановки, идея, реализация;
Я, когда увидела Клавдию, телефон выпал из рук — какая же она класснааая! А песня — вообще бомба, с первых нот зашла, как жаль, что, к сожалению, не побываю на ее концерте;
TVORCHI однозначно были нужны Klavdia Petrivna. Наконец-то песня в новом звучании, но с фирменным стилем Klavdia Petrivna. Никто из артистов на фоне друг друга не потерялся, классная работа!
Супер, нет слов! Клавдия неотразима!
Клип — вау! Дуэт неожиданно интересный! Песня супер, легкая, приятная, хочется переслушивать и подтанцовывать!
Соломия!
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