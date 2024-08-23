Klavdia Petrivna впервые показала лицо в клипе "Орбіти" — реакция фанатов
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Klavdia Petrivna впервые показала лицо в клипе "Орбіти" — реакция фанатов

Klavdia Petrivna
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Источник:  online.ua

Загадочная украинская певица Klavdia Petrivna продолжает радовать поклонников качественными музыкальными новинками. В этот раз она удивила сеть неожиданной коллаборацией с группой TVORCHI.

Главные тезисы

  • Композиция "Орбіти" стала экспериментом для обоих артистов.
  • В новом клипе Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо и в очередной раз удивила поклонников.
  • Фанаты высоко оценили качество песни и клипа, а также оригинальный стиль музыкантов.

Klavdia Petrivna и TVORCHI объединили усилия для создания нового громкого хита

Как откровенно признаются артисты, это сотрудничество стало сюрпризом не только для фанатов, но и для них самих.

Каждый музыкант до последнего сомневался в том, что они смогут удачно соединить стили, в которых работают.

Именно поэтому Klavdia Petrivna и TVORCHI называют свою новую совместную композицию Орбиты — “чистым экспериментом”.

Мы познакомились прямо на студии, встретились там даже немного настороженные друг к другу. Но уже через час-два все понеслось: музыка, текст… Мы писали то, что чувствовали в моменте, поэтому она получилась одновременно правдивая, игривая и с характером, — вспоминают артисты.

Klavdia Petrivna и TVORCHI не скрывают, что очень довольны результатом своего сотрудничества, ведь он превзошел все возможные ожидания.

Стоит отметить, что это первый клип, где Klavdia Petrivna появилась камео и показала свое лицо. Несмотря на это, она не забывала о любимых аксессуарах — шляпке и темных винтажных очках.

Как в сети реагируют на песню и клип Klavdia Petrivna и TVORCHI "Орбіти":

  • С каждым клипом Клавдия готовится к полному открытию своего лица. Ждем!;

  • Клип реально качественный. Очень высокий уровень постановки, идея, реализация;

  • Я, когда увидела Клавдию, телефон выпал из рук — какая же она класснааая! А песня — вообще бомба, с первых нот зашла, как жаль, что, к сожалению, не побываю на ее концерте;

  • TVORCHI однозначно были нужны Klavdia Petrivna. Наконец-то песня в новом звучании, но с фирменным стилем Klavdia Petrivna. Никто из артистов на фоне друг друга не потерялся, классная работа!

  • Супер, нет слов! Клавдия неотразима!

  • Клип — вау! Дуэт неожиданно интересный! Песня супер, легкая, приятная, хочется переслушивать и подтанцовывать!

  • Соломия!

Фото: скриншот

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