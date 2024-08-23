Klavdia Petrivna вперше показала обличчя у кліпі "Орбіти" — реакція фанатів

Загадкова українська співачка Klavdia Petrivna продовжує тішити шанувальників якісними музичними новинками. Цього разу вона здивувала мережу неочікуваною колаборацією з гуртом TVORCHI.

Klavdia Petrivna та TVORCHI об’єднали зусилля заради створення нового гучного хіта

Як відверто зізнаються артисти, ця співпраця стала сюрпризом не лише для фанатів, а й для них самих.

Кожний з музикантів до останнього сумнівався в тому, що вони зможуть вдало поєднати стилі, в яких працюють.

Саме тому Klavdia Petrivna та TVORCHI називають свою нову спільну композицію “Орбіти” — “чистим експериментом”.

Ми познайомились прямо на студії, зустрілися там навіть трохи насторожені один до одного. Але вже через годину-дві все понеслося: музика, текст… Ми писали те, що відчували в моменті, тому вона вийшла одночасно правдива, грайлива та з характером, — згадують артисти. Поширити

Klavdia Petrivna та TVORCHI не приховують, що дуже задоволені результатом своєї співпраці, адже він перевершив усі можливі очікування.

Варто також зазначити, що це перший кліп, де Klavdia Petrivna з'явилася камео та показала своє обличчя. Попри це, вона не забувала про улюблені аксесуари — капелюшок та темні вінтажні окуляри.

Як у мережі реагують на пісню та кліп Klavdia Petrivna та TVORCHI “Орбіти”:

З кожним кліпом Клавдія готується до повного відкриття свого обличчя. Чекаємо!;

Кліп реально якісний. Дуже високий рівень постановки, ідея, реалізація;

Я, коли побачила Клавдію, аж телефон випав із рук — яка ж вона класнааа! А пісня — взагалі бомба з перших нот зайшла, як шкода, що, на жаль, не побуваю на її концерті;

TVORCHI однозначно були потрібні Klavdia Petrivna. Нарешті пісня у новому звучанні, але з фірмовим стилем Klavdia Petrivna. Ніхто з артистів на тлі одне одного не загубився, класна колаба!

Супер немає слів! Клавдія неперевершена!

Кліп — вау! Дует несподівано цікавийі милозвучний! Пісня супер, легка, приємна, хочеться переслуховувати і підтанцьовувати!

Соломія!