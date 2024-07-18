Загадочная исполнительница Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо — видео

Украинская певица Klavdia Petrivna, скрывающая свою личность, стала героиней пятого выпуска авторского проекта Тины Кароль "Дом звукозаписи".
Главные тезисы
- Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо на шоу Дом звукозаписи, поразив аудиторию своим образом и талантом.
- Певица исполнила кавер на песню “Нарисуй мне ночь” вместе с кавер-бэндом Freedom-jazz, продолжая удивлять свою аудиторию музыкальными идеями и таинственными образами.
- Klavdia Petrivna представила новую композицию "Театр", где рассматривает важные темы общества и отражает жизнь через призму сцены.
Klavdia Petrivna исполнила кавер легендарной песни "Нарисуй мне ночь"
Молодая украинская исполнительница Klavdia Petrivna появилась на шоу "Дом звукозаписи". Это проект, стремящийся возродить украинскую культуру. В новом выпуске "Дом звукозаписи" Klavdia Petrivna исполнила композицию "Нарисуй мне ночь" вместе с женским кавер-бэндом Freedom-jazz.
Артистка, прячущая свое лицо за масками и шляпами, а на публике появляющаяся в фирменном балахоне, на этот раз поразила своим образом. На ней было синее платье с открытыми плечами, синяя шляпка, а на глазах — маска. Однако она не скрывала нижнюю часть лица и цвет волос.
Загадочная Klavdia Petrivna представила новую композицию.
Главная загадка украинского шоубизнеса, популярная певица Klavdia Petrivna представила новый трек "Театр".
Исполнительница заинтриговала, что песня — это намек на то, что будет происходить во время ее сольных концертов в августе.
В привычном для себя стиле артистка осветила важные темы общества. В частности, смыслом песни "Театр" есть осознание, что каждый играет свою роль. А собственные эмоции и чувства люди тщательно скрывают под масками.
Звезда показывает отражение жизни через призму сцены, где обыденность становится спектаклем, а люди превращаются в актеров, постоянно пытающихся выдавать себя за других.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-