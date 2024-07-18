Загадочная исполнительница Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо — видео

Klavdia Petrivna исполнила кавер легендарной песни "Нарисуй мне ночь"

Молодая украинская исполнительница Klavdia Petrivna появилась на шоу "Дом звукозаписи". Это проект, стремящийся возродить украинскую культуру. В новом выпуске "Дом звукозаписи" Klavdia Petrivna исполнила композицию "Нарисуй мне ночь" вместе с женским кавер-бэндом Freedom-jazz.

Артистка, прячущая свое лицо за масками и шляпами, а на публике появляющаяся в фирменном балахоне, на этот раз поразила своим образом. На ней было синее платье с открытыми плечами, синяя шляпка, а на глазах — маска. Однако она не скрывала нижнюю часть лица и цвет волос.

Я благодарна за приглашение на "ДЗЗ" и рада возрождать украинскую культуру. Мне хочется, чтобы песня "Нарисуй мне ночь" покорила сердце современного слушателя. Считаю, что подарила ей новую жизнь для современного поколения, - прокомментировала участие в шоу Klavdia Petrivna. Поделиться

Загадочная Klavdia Petrivna представила новую композицию.

Главная загадка украинского шоубизнеса, популярная певица Klavdia Petrivna представила новый трек "Театр".

Исполнительница заинтриговала, что песня — это намек на то, что будет происходить во время ее сольных концертов в августе.

В привычном для себя стиле артистка осветила важные темы общества. В частности, смыслом песни "Театр" есть осознание, что каждый играет свою роль. А собственные эмоции и чувства люди тщательно скрывают под масками.

Звезда показывает отражение жизни через призму сцены, где обыденность становится спектаклем, а люди превращаются в актеров, постоянно пытающихся выдавать себя за других.