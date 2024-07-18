Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя — відео

Klavdia Petrivna виконала кавер легендарної пісні "Намалюй мені ніч"

Молода українська виконавиця Klavdia Petrivna зʼявилась на шоу "Дім звукозапису". Це проєкт, який прагне відродити українську культуру. У новому випуску "Дім звукозапису" Klavdia Petrivna виконала композицію "Намалюй мені ніч" разом із жіночим кавер-бендом Freedom-jazz.

Артистка, яка ховає своє обличчя за масками і капелюхами, а на публіці зʼявляється в фірмовому балахоні, цього разу вразила своїм образом. На ній була синя сукня з відкритими плечима, синій капелюшок, а на очах — маска. Проте вона не приховувала нижню частину обличчя та колір волосся.

Я вдячна за запрошення на "ДЗЗ" і рада відроджувати українську культуру. Мені хочеться, щоб пісня "Намалюй мені ніч" підкорила серце сучасного слухача. Вважаю, що подарувала їй нове життя для сучасного покоління, — прокоментувала участь на шоу Klavdia Petrivna. Поширити

Загадкова Klavdia Petrivna представила нову композицію — відео

Головна загадка українського шоубізнесу, популярна співачка Klavdia Petrivna презентувала новий трек "Театр".

Виконавиця заінтригувала, що пісня — це натяк на те, що буде відбуватися під час її сольних концертів у серпні.

У звичному для себе стилі артистка висвітлила важливі теми для суспільства. Зокрема, сенсом пісні "Театр" є усвідомлення, що кожен грає свою роль. А власні почуття та емоції люди ретельно приховують під масками.

Зірка показує відображення життя через призму сцени, де буденність стає виставою, а люди перетворюються на акторів, які постійно намагаються видавати себе за інших.