Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя — відео

Українська співачка Klavdia Petrivna, яка приховує свою особистість, стала героїнею п'ятого випуску авторського проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису".
Головні тези:
- Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя під час виступу на шоу “Дім звукозапису”, вразивши аудиторію своїм образом та талантом.
- Українська співачка виконала кавер на пісню “Намалюй мені ніч” разом із кавер-бендом Freedom-jazz.
- Klavdia Petrivna продовжує дивувати свою аудиторію музичними ідеями та таємничими образами, спонукаючи до обговорення та розмірковувань.
Klavdia Petrivna виконала кавер легендарної пісні "Намалюй мені ніч"
Молода українська виконавиця Klavdia Petrivna зʼявилась на шоу "Дім звукозапису". Це проєкт, який прагне відродити українську культуру. У новому випуску "Дім звукозапису" Klavdia Petrivna виконала композицію "Намалюй мені ніч" разом із жіночим кавер-бендом Freedom-jazz.
Артистка, яка ховає своє обличчя за масками і капелюхами, а на публіці зʼявляється в фірмовому балахоні, цього разу вразила своїм образом. На ній була синя сукня з відкритими плечима, синій капелюшок, а на очах — маска. Проте вона не приховувала нижню частину обличчя та колір волосся.
Загадкова Klavdia Petrivna представила нову композицію — відео
Головна загадка українського шоубізнесу, популярна співачка Klavdia Petrivna презентувала новий трек "Театр".
Виконавиця заінтригувала, що пісня — це натяк на те, що буде відбуватися під час її сольних концертів у серпні.
У звичному для себе стилі артистка висвітлила важливі теми для суспільства. Зокрема, сенсом пісні "Театр" є усвідомлення, що кожен грає свою роль. А власні почуття та емоції люди ретельно приховують під масками.
Зірка показує відображення життя через призму сцени, де буденність стає виставою, а люди перетворюються на акторів, які постійно намагаються видавати себе за інших.
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