Популярная украинская певица Klavdia Petrivna на фоне волнений по поводу ее внезапного исчезновения из публичного пространства неожиданно порадовала поклонников новым звучанием своего хита "Зима", который также станет саундтреком к новогодней комедии "Поезд в 31 декабря".
Главные тезисы
- Klavdia Petrivna представила новое звучание своего хита “Зима” и стала победительницей MUZVAR AWARDS 2024 в номинации “Новые имена попмузыки”.
- Новая версия песни 'Зима' стала лучше подходить к новогодней комедии “Поезд в 31 декабря”, поразив продюсеров этого фильма.
- Поклонники Klavdia Petrivna высоко оценили изменения в композиции и выразили свой восторг в комментариях под видео на YouTube.
- Идея певицы перепеть свой хит нарвится фанатам, которые называют новую версию “шедевром” и настоящим саундтреком к зиме.
- Новое звучание песни “Зима” вызвало интерес у слушателей и добавило трек в плейлисты многих, что подтверждается позитивными отзывами фанатов.
Как Klavdia Petrivna изменила звучание своего хита "Зима"
Новую версию песни "Зима" певица обнародовала в YouTube. Теперь эта композиция стала звучать еще более лирически, и получила медленный темп.
Композиция поразила продюсеров новогодней комедии "Поезд в 31 декабря", поэтому они решили предложить певице сделать эту песню саундтреком к их фильму. А Klavdia Petrivna решила перепеть композицию, чтобы она лучше подходила к картине.
Как поклонники оценили новое звучание хита "Зима"
Поклонники высоко оценили идею кумира перепеть свой хит и поделились мнениями о новом треке в комментариях. Они отметили, что обе версии им нравятся:
"Я готова эту песню 24/7 слушать. Спасибо за песни"
"Новый шедевр"
"Перепел невероятный"
"Саундтрек этой зимой"
"Твой голос в песне такой настоящий и необычный, завораживающий"
Klavdia Petrivna стала победительницей премии MUZVAR AWARDS 2024. Ее признали лучшей в номинации "Новые имена попмузыки".
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