Klavdia Petrivna представила новое звучание своего хита "Зима" — видео
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Шоу-бизнес
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Klavdia Petrivna представила новое звучание своего хита "Зима" — видео

Klavdia Petrivna
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Источник:  online.ua

Популярная украинская певица Klavdia Petrivna на фоне волнений по поводу ее внезапного исчезновения из публичного пространства неожиданно порадовала поклонников новым звучанием своего хита "Зима", который также станет саундтреком к новогодней комедии "Поезд в 31 декабря".

Главные тезисы

  • Klavdia Petrivna представила новое звучание своего хита “Зима” и стала победительницей MUZVAR AWARDS 2024 в номинации “Новые имена попмузыки”.
  • Новая версия песни 'Зима' стала лучше подходить к новогодней комедии “Поезд в 31 декабря”, поразив продюсеров этого фильма.
  • Поклонники Klavdia Petrivna высоко оценили изменения в композиции и выразили свой восторг в комментариях под видео на YouTube.
  • Идея певицы перепеть свой хит нарвится фанатам, которые называют новую версию “шедевром” и настоящим саундтреком к зиме.
  • Новое звучание песни “Зима” вызвало интерес у слушателей и добавило трек в плейлисты многих, что подтверждается позитивными отзывами фанатов.

Как Klavdia Petrivna изменила звучание своего хита "Зима"

Новую версию песни "Зима" певица обнародовала в YouTube. Теперь эта композиция стала звучать еще более лирически, и получила медленный темп.

Композиция поразила продюсеров новогодней комедии "Поезд в 31 декабря", поэтому они решили предложить певице сделать эту песню саундтреком к их фильму. А Klavdia Petrivna решила перепеть композицию, чтобы она лучше подходила к картине.

Снова та же песня? Да, снова! А вы думали, что я буду каждый раз придумывать что-нибудь новое? Итак, перепела свой трек "Зима" специально для украинской кинокомедии "Поезд в 31 декабря". Песня получила несколько иное звучание, а вы еще одну причину добавить ее в свой грайлист, — отметила Klavdia Petrivna.

Как поклонники оценили новое звучание хита "Зима"

Поклонники высоко оценили идею кумира перепеть свой хит и поделились мнениями о новом треке в комментариях. Они отметили, что обе версии им нравятся:

  • "Я готова эту песню 24/7 слушать. Спасибо за песни"

  • "Новый шедевр"

  • "Перепел невероятный"

  • "Саундтрек этой зимой"

  • "Твой голос в песне такой настоящий и необычный, завораживающий"

Klavdia Petrivna стала победительницей премии MUZVAR AWARDS 2024. Ее признали лучшей в номинации "Новые имена попмузыки".

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