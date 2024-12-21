Популярная украинская певица Klavdia Petrivna на фоне волнений по поводу ее внезапного исчезновения из публичного пространства неожиданно порадовала поклонников новым звучанием своего хита "Зима", который также станет саундтреком к новогодней комедии "Поезд в 31 декабря".

Как Klavdia Petrivna изменила звучание своего хита "Зима"

Новую версию песни "Зима" певица обнародовала в YouTube. Теперь эта композиция стала звучать еще более лирически, и получила медленный темп.

Композиция поразила продюсеров новогодней комедии "Поезд в 31 декабря", поэтому они решили предложить певице сделать эту песню саундтреком к их фильму. А Klavdia Petrivna решила перепеть композицию, чтобы она лучше подходила к картине.

Снова та же песня? Да, снова! А вы думали, что я буду каждый раз придумывать что-нибудь новое? Итак, перепела свой трек "Зима" специально для украинской кинокомедии "Поезд в 31 декабря". Песня получила несколько иное звучание, а вы еще одну причину добавить ее в свой грайлист, — отметила Klavdia Petrivna. Поделиться

Как поклонники оценили новое звучание хита "Зима"

Поклонники высоко оценили идею кумира перепеть свой хит и поделились мнениями о новом треке в комментариях. Они отметили, что обе версии им нравятся:

"Я готова эту песню 24/7 слушать. Спасибо за песни"

"Новый шедевр"

"Перепел невероятный"

"Саундтрек этой зимой"

"Твой голос в песне такой настоящий и необычный, завораживающий"