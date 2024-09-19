Певица Соломия Опришко, выступающая под псевдонимом Klavdia Petrivna и известная блоггерша Даша Квиткова спели дуэтом в рамках сбора средств на зимнюю форму для женщин в рядах ВСУ.
Главные тезисы
- Певица Соломия Опришко вместе с блогером Дашей Квитковой спели дуэтом для сбора средств на зимнюю форму для женщин в рядах ВСУ.
- Сотрудничество с Klavdia Petrivna стало первым музыкальным опытом для Даши Квитковой, что вызвало восторг пользователей сети.
- Даша Квиткова удивила своим образом байкерки с афро-косичками, в то время как Klavdia Petrivna продемонстрировала свой привычный стиль со шляпой и черными очками.
- Совместная работа артисток вызвала восхищение зрителей и сподвигла их к поддержке сбора средств для украинских защитниц военной службы.
- Пользователи сети положительно откликнулись на дуэт Klavdia Petrivna и Даши Квитковой, называя их талантливыми, креативными и вызывающими восторг.
Что известно о дуэте Klavdia Petrivna и Даше Цветковой в рамках сбора средств на зимнюю форму для женщин в ВСУ
Квиткова призналась, что для нее этот дуэт с известной певицей стал первым музыкальным опытом.
По ее словам, совместная работа с Klavdia Petrivna стала для нее неожиданностью.
в кадре Цветкова предстала в байкерском стиле с афро-косичками.
Klavdia Petrivna появилась в привычном образе со шляпой, однако лицо она не стала закрывать, как делала это раньше. Она только добавила черные очки.
Что известно о реакции пользователей сети
Пользователи сети очень положительно откликнулись на совместную работу Klavdia Petrivna и Даши Квитковой.
"Крутые, что дух захватывает"
"Вау, очень неожиданно"
"Очень крутая идея для сбора. Девушки, вы топ"
"Это мощно и креативно. Присоединяюсь"
"Вы так классны и талантливы"
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-