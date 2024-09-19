Новый дуэт Klavdia Petrivna и Даши Квитковой покоряет сеть ― видео
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Шоу-бизнес
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Новый дуэт Klavdia Petrivna и Даши Квитковой покоряет сеть ― видео

Klavdia Petrivna
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Источник:  online.ua

Певица Соломия Опришко, выступающая под псевдонимом Klavdia Petrivna и известная блоггерша Даша Квиткова спели дуэтом в рамках сбора средств на зимнюю форму для женщин в рядах ВСУ.

Главные тезисы

  • Певица Соломия Опришко вместе с блогером Дашей Квитковой спели дуэтом для сбора средств на зимнюю форму для женщин в рядах ВСУ.
  • Сотрудничество с Klavdia Petrivna стало первым музыкальным опытом для Даши Квитковой, что вызвало восторг пользователей сети.
  • Даша Квиткова удивила своим образом байкерки с афро-косичками, в то время как Klavdia Petrivna продемонстрировала свой привычный стиль со шляпой и черными очками.
  • Совместная работа артисток вызвала восхищение зрителей и сподвигла их к поддержке сбора средств для украинских защитниц военной службы.
  • Пользователи сети положительно откликнулись на дуэт Klavdia Petrivna и Даши Квитковой, называя их талантливыми, креативными и вызывающими восторг.

Что известно о дуэте Klavdia Petrivna и Даше Цветковой в рамках сбора средств на зимнюю форму для женщин в ВСУ

Квиткова призналась, что для нее этот дуэт с известной певицей стал первым музыкальным опытом.

По ее словам, совместная работа с Klavdia Petrivna стала для нее неожиданностью.

Женщинам на фронте очень не хватает зимней формы, а мужская создает дискомфорт и сковывает движения. Зима близко, с каждым днем на улице становится все холоднее, поэтому просим вас не медлить и поскорее помочь согреть наших защитниц, — подчеркивают звезды.

в кадре Цветкова предстала в байкерском стиле с афро-косичками.

Klavdia Petrivna появилась в привычном образе со шляпой, однако лицо она не стала закрывать, как делала это раньше. Она только добавила черные очки.

Что известно о реакции пользователей сети

Пользователи сети очень положительно откликнулись на совместную работу Klavdia Petrivna и Даши Квитковой.

  • "Крутые, что дух захватывает"

  • "Вау, очень неожиданно"

  • "Очень крутая идея для сбора. Девушки, вы топ"

  • "Это мощно и креативно. Присоединяюсь"

  • "Вы так классны и талантливы"

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