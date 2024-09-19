Певица Соломия Опришко, выступающая под псевдонимом Klavdia Petrivna и известная блоггерша Даша Квиткова спели дуэтом в рамках сбора средств на зимнюю форму для женщин в рядах ВСУ.

Что известно о дуэте Klavdia Petrivna и Даше Цветковой в рамках сбора средств на зимнюю форму для женщин в ВСУ

Квиткова призналась, что для нее этот дуэт с известной певицей стал первым музыкальным опытом.

По ее словам, совместная работа с Klavdia Petrivna стала для нее неожиданностью.

Женщинам на фронте очень не хватает зимней формы, а мужская создает дискомфорт и сковывает движения. Зима близко, с каждым днем на улице становится все холоднее, поэтому просим вас не медлить и поскорее помочь согреть наших защитниц, — подчеркивают звезды. Поделиться

в кадре Цветкова предстала в байкерском стиле с афро-косичками.

Klavdia Petrivna появилась в привычном образе со шляпой, однако лицо она не стала закрывать, как делала это раньше. Она только добавила черные очки.

Что известно о реакции пользователей сети

Пользователи сети очень положительно откликнулись на совместную работу Klavdia Petrivna и Даши Квитковой.