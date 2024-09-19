Співачка Соломія Опришко, яка виступає під псевдонімом Klavdia Petrivna та відома блогерка Даша Квіткова заспівали дуетом у рамках збору коштів на зимову форму для жінок у лавах ЗСУ.
Головні тези:
- Співачка Соломія Опришко під псевдонімом Klavdia Petrivna та блогерка Даша Квіткова стали заспівали дуетом для збору коштів на зимову форму для жінок у ЗСУ.
- Для Даші Квіткової співпраця з Klavdia Petrivna стала першим музичним досвідом, що вразило її. Вони закликають допомогти жінкам на фронті та зігріти їх у холодну зиму.
- Користувачі мережі залишили дуже позитивні відгуки про виступ Klavdia Petrivna та Даші Квіткової: вони назвали їх талановитими та креативними.
- Даша Квіткова вразила образом байкерки з афро-косичками, тоді як Klavdia Petrivna продемонструвала звичний стиль з капелюхом і чорними окулярами.
- Спільна робота артисток викликала захоплення глядачів і їх підтримку у справі збору коштів для українських захисниць.
Що відомо про дует Klavdia Petrivna та Даші Квіткової у рамках збору коштів на зимову форму для жінок у ЗСУ
Квіткова зізналась, що для неї цей дует з відомою співачкою став першим музичним досвідом.
За її словами, спільна робота з Klavdia Petrivna стала для неї несподіванкою.
в кадрі Квіткова постала в байкерському стилі з афро-косичками.
Klavdia Petrivna ж з'явилася у звичному образі з капелюхом, однак обличчя вона не стала закривати, як робила це раніше. Вона лише додала чорні окуляри.
Що відомо про реакцію користувачів мережі
Користувачі мережі дуже позитивно відгукнулись на спільну роботу Klavdia Petrivna та Даші Квіткової.
"Круті, що аж дух захоплює"
"Вау, дуже несподівано"
"Дуже крута ідея для збору. Дівчата, ви топ"
"Це потужно і креативно. Приєднуюся"
"Ви такі класні й талановиті"
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