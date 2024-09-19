Співачка Соломія Опришко, яка виступає під псевдонімом Klavdia Petrivna та відома блогерка Даша Квіткова заспівали дуетом у рамках збору коштів на зимову форму для жінок у лавах ЗСУ.

Що відомо про дует Klavdia Petrivna та Даші Квіткової у рамках збору коштів на зимову форму для жінок у ЗСУ

Квіткова зізналась, що для неї цей дует з відомою співачкою став першим музичним досвідом.

За її словами, спільна робота з Klavdia Petrivna стала для неї несподіванкою.

Жінкам на фронті дуже не вистачає зимової форми, а чоловіча створює дискомфорт і сковує рухи. Зима близько, з кожним днем на вулиці стає дедалі холодніше, тож просимо вас не зволікати та швидше допомогти зігріти наших захисниць, — підкреслюють зірки. Поширити

в кадрі Квіткова постала в байкерському стилі з афро-косичками.

Klavdia Petrivna ж з'явилася у звичному образі з капелюхом, однак обличчя вона не стала закривати, як робила це раніше. Вона лише додала чорні окуляри.

Що відомо про реакцію користувачів мережі

Користувачі мережі дуже позитивно відгукнулись на спільну роботу Klavdia Petrivna та Даші Квіткової.