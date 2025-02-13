Klavdia Petrivna представила новий кліп на пісню "Невже" — відео

Українська співачка Klavdia Petrivna випустила новий кліп на пісню "Невже". Трек звучить як реакція на хейт і негатив, що оточує виконавців, але замість того, щоб здаватися, він переходить у новий етап внутрішнього зростання. Це своєрідний маніфест артистки, яка не дозволить негативу та критиці збити її з обраного шляху.

Klavdia Petrivna представила новий кліп на пісню "Невже"

В кліпі Klavdia Petrivna постає в несподіваному театральному образі П'єро — сумного, але водночас сильного та харизматичного персонажа. Цей образ символізує внутрішню боротьбу та переживання, які переживає кожен артист на своєму шляху.

Кульмінацією кліпу стає театральна сцена, де Klavdia Petrivna опиняється під впливом Соломії Опришко. Цей момент символізує боротьбу за власне "я", де героїня усвідомлює свою силу та незалежність, відкривши нову грань її артистичної постаті.

Цей трек буде вперше виконано одразу в день релізу на концерті артистки у Львові. Це стане особливим подарунком для шанувальників її творчості.

Над відеороботою працював український режисер Арсеній Перов. Поширити

Новий трек "Невже" — це доказ того, що талант завжди знайде свій шлях, а справжня творчість не знає кордонів.