Klavdia Petrivna представила новый клип на песню "Неужели" — видео

Украинская певица Klavdia Petrivna выпустила новый клип на песню "Неужели". Трек звучит как реакция на хейт и окружающий исполнителей негатив, но вместо того, чтобы сдаваться, он переходит в новый этап внутреннего роста. Это своеобразный манифест артистки, которая не позволит негативу и критике сбить ее с избранного пути.

Klavdia Petrivna представила новый клип на песню "Неужели"

В клипе Klavdia Petrivna предстает в неожиданном театральном образе Пьеро — печального, но в то же время сильного и харизматичного персонажа. Этот образ символизирует внутреннюю борьбу и переживания, которые испытывает каждый артист на своем пути.

Кульминацией клипа становится театральная сцена, где Klavdia Petrivna оказывается под влиянием Соломии Опришко. Этот момент символизирует борьбу за собственное "я", где героиня осознает свою силу и независимость, открыв новую грань ее артистической фигуры.

Этот трек будет впервые исполнен сразу в день релиза на концерте артистки во Львове. Это станет особым подарком для почитателей его творчества.

Над видеоработой работал украинский режиссер Арсений Перов. Поделиться

Новый трек "Неужели" — это доказательство того, что талант всегда найдет свой путь, а настоящее творчество не знает границ.