КНДР автоматично використає ядерну зброю у відповідь на вбивство Кім Чен Ина

Північна Корея внесла зміни до конституції, які передбачають автоматичний ядерний удар у разі загибелі лідера країни Кім Чен Ина через атаку іноземної держави.

За даними видання, зміни ухвалили на засіданні Вищої народної асамблеї КНДР, яке відбулося 22 березня в Пхеньяні.

Інформацію про нову редакцію ядерної політики озвучила Національна розвідувальна служба Південної Кореї під час закритого брифінгу для урядовців.

Згідно зі зміненим законодавством, якщо система управління ядерними силами Північної Кореї опиниться під загрозою через атаку противника, ядерний удар має бути завданий "автоматично та негайно".

У The Telegraph зазначили, що Пхеньян пішов на цей крок після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та частини його оточення під час спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану.

Професор Університету Кукмін у Сеулі Андрій Ланков вважає, що саме "іранський сценарій" став сигналом тривоги для КНДР.

Іран став сигналом тривоги. Північна Корея побачила надзвичайну ефективність американо-ізраїльських ударів по керівництву, які миттєво усунули більшу частину іранського керівництва, і тепер вони, мабуть, налякані.

Водночас Ланков вважає, що реалізувати подібну операцію проти КНДР значно складніше, ніж проти Ірану.

Причиною він називає майже повну ізоляцію країни, жорсткий контроль за пересуванням іноземців та обмежені можливості для збору розвідданих усередині держави.

За інформацією видання, Кім Чен Ин давно побоюється замаху на себе, уникає польотів і зазвичай пересувається броньованим поїздом у супроводі охорони.