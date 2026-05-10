КНДР автоматически использует ядерное оружие в ответ на убийство Ким Чен Ина

Северная Корея внесла изменения в конституцию, предусматривающую автоматический ядерный удар в случае гибели лидера страны Ким Чен Ина из-за атаки иностранного государства.
Главные тезисы
- КНДР внесла изменения в конституцию, позволяющие использовать ядерное оружие в ответ на убийство своего лидера Ким Чен Ина.
- Это решение было вызвано опасениями, подобным иранскому сценарию, и неудачным результатом для Ирана.
КНДР ударит ядеркой из-за убийства Ким Чен Ина
По данным издания, изменения были приняты на заседании Высшей народной ассамблеи КНДР, состоявшемся 22 марта в Пхеньяне.
Согласно измененному законодательству, если система управления ядерными силами Северной Кореи окажется под угрозой из-за атаки противника, ядерный удар должен быть нанесен "автоматически и немедленно".
В The Telegraph отметили, что Пхеньян пошел на этот шаг после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи и части его оцепления во время совместных ударов США и Израиля по Тегерану.
Профессор Университета Кукмина в Сеуле Андрей Ланков считает, что именно "иранский сценарий" стал сигналом тревоги для КНДР.
В то же время, Ланков считает, что реализовать подобную операцию против КНДР значительно сложнее, чем против Ирана.
Причиной он называет почти полную изоляцию страны, жесткий контроль за передвижением иностранцев и ограниченные возможности сбора разведданных внутри государства.
По информации издания, Ким Чен Ын давно опасается покушения на себя, избегает полетов и обычно передвигается по бронированному поезду в сопровождении охраны.
