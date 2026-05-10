КНДР автоматически использует ядерное оружие в ответ на убийство Ким Чен Ина

Северная Корея внесла изменения в конституцию, предусматривающую автоматический ядерный удар в случае гибели лидера страны Ким Чен Ина из-за атаки иностранного государства.

По данным издания, изменения были приняты на заседании Высшей народной ассамблеи КНДР, состоявшемся 22 марта в Пхеньяне.

Информацию о новой редакции ядерной политики озвучила Национальная разведывательная служба Южной Кореи во время закрытого брифинга для чиновников.

Согласно измененному законодательству, если система управления ядерными силами Северной Кореи окажется под угрозой из-за атаки противника, ядерный удар должен быть нанесен "автоматически и немедленно".

В The Telegraph отметили, что Пхеньян пошел на этот шаг после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи и части его оцепления во время совместных ударов США и Израиля по Тегерану.

Профессор Университета Кукмина в Сеуле Андрей Ланков считает, что именно "иранский сценарий" стал сигналом тревоги для КНДР.

Иран стал сигналом тревоги. Северная Корея увидела чрезвычайную эффективность американо-израильских ударов по руководству, которые мгновенно устранили большую часть иранского руководства, и теперь они, вероятно, напуганы.

В то же время, Ланков считает, что реализовать подобную операцию против КНДР значительно сложнее, чем против Ирана.

Причиной он называет почти полную изоляцию страны, жесткий контроль за передвижением иностранцев и ограниченные возможности сбора разведданных внутри государства.

По информации издания, Ким Чен Ын давно опасается покушения на себя, избегает полетов и обычно передвигается по бронированному поезду в сопровождении охраны.