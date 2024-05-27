КНДР не змогла запустити другий супутник-шпигун. Що сталося

Північна Корея запустила ще один розвідувальний супутник, але до орбіти він не дістався: вибухнув двигун.
Північнокорейський супутник-шпигун вибухнув
27 травня Пхеньян заявив, що планує до 4 червня вивести на орбіту свій другий розвідувальний супутник.
Перед цим про ознаки невдачі запуску заявили у Південній Кореї та Японії.
Також 27 травня Японія заявила про запуск Північною Кореєю балістичної ракети.
Свій перший шпигунський супутник Північна Корея успішно запустила у листопаді 2023 року.
Північна Корея спільно з РФ розробляє розвідувальний супутник
Багато російських фахівців вирушили до Північної Кореї, щоб допомогти у розробці її розвідувального супутника, який вона планує вивести на орбіту вже незабаром.
Кремль відправив своїх спеціалістів до КНДР на тлі того, як Путін зустрівся з лідером Кім Чен Ином у вересні торік і пообіцяв допомогти Північній Кореї з її космічною програмою.
З тої зустрічі Північна Корея провела численні випробування ракетних двигунів. Імовірно, їх створили за російськими стандартами.
Минулого тижня японські та південнокорейські медіа писали, що влада помітила в північнокорейському космічному центрі ознаки запуску супутника.
Востаннє КНДР запускала ракету в листопаді 2023 року, щоб вивести свій перший супутник-шпигун. Пхеньян має амбіції вивести ще три супутники-шпигуни.
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