КНДР не смогла запустить второй спутник-шпион. Что произошло
Категория
Мир
Дата публикации

КНДР не смогла запустить второй спутник-шпион. Что произошло

Ракета
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Источник:  Yonhap

Северная Корея запустила еще один разведывательный спутник, но до орбиты он не добрался: взорвался двигатель.

Северокорейский спутник-шпион взорвался

27 мая Пхеньян заявил, что планирует до 4 июня вывести на орбиту свой второй разведывательный спутник.

Вскоре через государственное информагентство КНДР заявили, что запуск закончился неудачей и двигатель ракеты-носителя, новая разработка, взорвался на первом этапе полета.

Перед этим о признаках неудачи запуска заявили в Южной Корее и Японии.

Также 27 мая Япония заявила о запуске Северной Кореей баллистической ракеты.

Свой первый шпионский спутник Северная Корея успешно запустила в ноябре 2023 года.

Северная Корея совместно с РФ разрабатывает разведывательный спутник

Многие российские специалисты отправились в Северную Корею, чтобы помочь в разработке ее разведывательного спутника, который она планирует вывести на орбиту уже в скором времени.

Кремль отправил своих специалистов в КНДР на фоне того, как Путин встретился с лидером Ким Чен Ином в сентябре прошлого года и пообещал помочь Северной Корее с ее космической программой.

С этой встречи Северная Корея провела многочисленные испытания ракетных двигателей. Вероятно, они были созданы по российским стандартам.

На прошлой неделе японские и южнокорейские медиа писали, что власти заметили в северокорейском космическом центре признаки запуска спутника.

В последний раз КНДР запускала ракету в ноябре 2023 года, чтобы вывести свой первый спутник-шпион. Пхеньян имеет амбиции вывести еще три спутника-шпиона.

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