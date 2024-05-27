КНДР не смогла запустить второй спутник-шпион. Что произошло

Северная Корея запустила еще один разведывательный спутник, но до орбиты он не добрался: взорвался двигатель.
Северокорейский спутник-шпион взорвался
27 мая Пхеньян заявил, что планирует до 4 июня вывести на орбиту свой второй разведывательный спутник.
Перед этим о признаках неудачи запуска заявили в Южной Корее и Японии.
Также 27 мая Япония заявила о запуске Северной Кореей баллистической ракеты.
Свой первый шпионский спутник Северная Корея успешно запустила в ноябре 2023 года.
Северная Корея совместно с РФ разрабатывает разведывательный спутник
Многие российские специалисты отправились в Северную Корею, чтобы помочь в разработке ее разведывательного спутника, который она планирует вывести на орбиту уже в скором времени.
Кремль отправил своих специалистов в КНДР на фоне того, как Путин встретился с лидером Ким Чен Ином в сентябре прошлого года и пообещал помочь Северной Корее с ее космической программой.
С этой встречи Северная Корея провела многочисленные испытания ракетных двигателей. Вероятно, они были созданы по российским стандартам.
На прошлой неделе японские и южнокорейские медиа писали, что власти заметили в северокорейском космическом центре признаки запуска спутника.
В последний раз КНДР запускала ракету в ноябре 2023 года, чтобы вывести свой первый спутник-шпион. Пхеньян имеет амбиции вывести еще три спутника-шпиона.
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