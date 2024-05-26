Россия помогает Северной Корее разрабатывать разведывательный спутник
Категория
Мир
Дата публикации

Россия помогает Северной Корее разрабатывать разведывательный спутник

путин і ким
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Источник:  Yonhap

Многие российские специалисты отправились в Северную Корею, чтобы помочь в разработке ее разведывательного спутника, который она планирует вывести на орбиту уже в скором времени.

Северная Корея совместно с РФ разрабатывает разведывательный спутник

Кремль отправил своих специалистов в КНДР на фоне того, как Путин встретился с лидером Ким Чен Ином в сентябре прошлого года и пообещал помочь Северной Корее с ее космической программой.

С этой встречи Северная Корея провела многочисленные испытания ракетных двигателей. Вероятно, они были созданы по российским стандартам.

На прошлой неделе японские и южнокорейские медиа писали, что власти заметили в северокорейском космическом центре признаки запуска спутника.

В последний раз КНДР запускала ракету в ноябре 2023 года, чтобы вывести свой первый спутник-шпион. Пхеньян имеет амбиции вывести еще три спутника-шпиона.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

В январе 2023 года США обнародовали доказательства, что Северная Корея поставляет России оружие по меньшей мере с ноября 2022 года.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в начале 2024 года заявлял, что КНДР сейчас является крупнейшим поставщиком вооружения в Россию. Россия помогает Северной Корее с продовольствием и космическими технологиями.

В начале 2024 года западные медиа написали, что Россия получила партию баллистических ракет из КНДР. (несколько десятков) и пусковые установки к ним. Одновременно с этим США официально заявили, что у РФ есть баллистические ракеты малой дальности от КНДР и запускала их по Украине.

10 января постпред Южной Кореи в ООН заявил, что Северная Корея использует Украину в качестве полигона для тестирования своих баллистических ракет с помощью России.

23 февраля 2024 года ГУР заявил, что Северная Корея передала России полтора миллиона артиллерийских боеприпасов

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