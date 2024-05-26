Росія допомагає Північній Кореї розробляти розвідувальний супутник

Багато російських фахівців вирушили до Північної Кореї, щоб допомогти у розробці її розвідувального супутника, який вона планує вивести на орбіту вже незабаром.

Північна Корея спільно з РФ розробляє розвідувальний супутник

Кремль відправив своїх спеціалістів до КНДР на тлі того, як Путін зустрівся з лідером Кім Чен Ином у вересні торік і пообіцяв допомогти Північній Кореї з її космічною програмою.

З тої зустрічі Північна Корея провела численні випробування ракетних двигунів. Імовірно, їх створили за російськими стандартами.

Минулого тижня японські та південнокорейські медіа писали, що влада помітила в північнокорейському космічному центрі ознаки запуску супутника.

Востаннє КНДР запускала ракету в листопаді 2023 року, щоб вивести свій перший супутник-шпигун. Пхеньян має амбіції вивести ще три супутники-шпигуни.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

У січні 2023 року США оприлюднили докази, що Північна Корея постачає Росії зброю щонайменше від листопада 2022 року.

Глава української воєнної розвідки Кирило Буданов на початку 2024 року заявляв, що КНДР зараз є найбільшим постачальником озброєння в Росію. Натомість Росія допомагає Північній Кореї з продовольством та космічними технологіями.

На початку 2024 року західні медіа написали, що росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Одночасно з цим США офіційно заявили, що РФ має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

10 січня постпред Південної Кореї в ООН заявив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування своїх балістичних ракет за допомогою Росії.

23 лютого 2024 року ГУР заявив, що Північна Корея передала Росії півтора мільйона артилерійських боєприпасів