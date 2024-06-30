Тоталітарний режим КНДР закликав сформувати по всій Азії так званий антизахідний союз.
Головні тези:
- Влада КНДР намагається запобігти “провокаційним діям” Заходу та стримати вплив США, Японії та Південної Кореї.
- КНДР готується відправити інженерні війська на окуповані території України з метою відновлювальних робіт.
- Росія й КНДР намагаються підтримати альтернативний світовий порядок, співпрацюючи у боротьбі проти впливу Заходу у регіоні.
У КНДР цинічно заявили про тиск Заходу на Росію та Китай
У Північній Кореї заявили, що таким чином нібито докладають зусиль для запобігання "актам, які порушують мир і стабільність на Корейському півострові та в іншому світі".
Зокрема, погрози лунали на адресу США, Японії та Південної Кореї.
Північна Корея звинуватила Захід у "неодноразових безрозсудних та провокаційних військових діях проти КНДР та інших незалежних держав".
Також, звертаючись від імені "міжнародної спільноти" у КНДР заявили, що за недавніми навчаннями ховається "стратегічний задум США щодо ескалації регіональної військової напруженості".
Ба більше, у КНДР поскаржилися, що Захід нібито чинить тиск на Далекий Схід, Росію та Китай. При цьому, повторюючи наративи країни-терориста РФ, у Північній Кореї заговорили про "червоні лінії".
Північнокорейська влада зазначила, що ситуація "вимагає від незалежних суверенних держав неухильного нарощування своїх оборонних можливостей для захисту безпеки держави". Також у КНДР закликали зміцнювати взаємну співпрацю "з метою створення структури сил, здатних ефективно стримувати колективне військове втручання ворожих сил".
КНДР відправить інженерні війська на окуповані РФ території України
Північна Корея відправить будівельні та інженерні війська на окуповані території Донецької області. Це станеться вже в липні цього року. Корейці будуть нібито виконувати "відновлювальні роботи".
Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на південнокорейський телеканал TV Chosun, КНДР готується до відправлення великомасштабних інженерних сил на Донбас вже в липні.
Журналісти посилаються на південнокорейського урядовця. Сили армії КНДР нібито допоможуть окупантам відновити інфраструктуру в окупованому Донецьку.
Телеканал зазначає, що північнокорейська армія налічує 10 інженерних бригад. КНДР може отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів щороку, якщо відправить три-чотири інженерні бригади в окуповану частину України.
Водночас Інститут вивчення війни зазначає, що Росія прагне створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв'язками з СРСР, щоб сформувати основу альтернативного світового порядку.
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