У КНДР цинічно заявили про тиск Заходу на Росію та Китай

У Північній Кореї заявили, що таким чином нібито докладають зусиль для запобігання "актам, які порушують мир і стабільність на Корейському півострові та в іншому світі".

Зокрема, погрози лунали на адресу США, Японії та Південної Кореї.

ALERT - North Korea to make an important announcement - KCNA — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 29, 2024

Північна Корея звинуватила Захід у "неодноразових безрозсудних та провокаційних військових діях проти КНДР та інших незалежних держав".

Також, звертаючись від імені "міжнародної спільноти" у КНДР заявили, що за недавніми навчаннями ховається "стратегічний задум США щодо ескалації регіональної військової напруженості".

Ба більше, у КНДР поскаржилися, що Захід нібито чинить тиск на Далекий Схід, Росію та Китай. При цьому, повторюючи наративи країни-терориста РФ, у Північній Кореї заговорили про "червоні лінії".

Регулярні тристоронні спільні військові навчання США, Японії та Республіки Корея ясно показують, що стратегія США щодо світового панування, спрямована на оточення та стримування незалежних і суверенних держав та забезпечення своєї військової гегемонії, вже перейшла червону лінію і спричиняє дуже негативні зміни у світовій середовищі безпеки та геополітичній структурі, — йдеться у заяві. Поширити

Північнокорейська влада зазначила, що ситуація "вимагає від незалежних суверенних держав неухильного нарощування своїх оборонних можливостей для захисту безпеки держави". Також у КНДР закликали зміцнювати взаємну співпрацю "з метою створення структури сил, здатних ефективно стримувати колективне військове втручання ворожих сил".

Розширення агресивного блоку США та їхніх васальних сил, а також ескалація військової конфронтації, що підривають мир і стабільність на Корейському півострові та в регіоні, безсумнівно, будуть зупинені потужною та скоординованою протидією незалежних суверенних держав, — пригрозили в КНДР. Поширити

КНДР відправить інженерні війська на окуповані РФ території України

Північна Корея відправить будівельні та інженерні війська на окуповані території Донецької області. Це станеться вже в липні цього року. Корейці будуть нібито виконувати "відновлювальні роботи".

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на південнокорейський телеканал TV Chosun, КНДР готується до відправлення великомасштабних інженерних сил на Донбас вже в липні.

Журналісти посилаються на південнокорейського урядовця. Сили армії КНДР нібито допоможуть окупантам відновити інфраструктуру в окупованому Донецьку.

Телеканал зазначає, що північнокорейська армія налічує 10 інженерних бригад. КНДР може отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів щороку, якщо відправить три-чотири інженерні бригади в окуповану частину України.

Водночас Інститут вивчення війни зазначає, що Росія прагне створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв'язками з СРСР, щоб сформувати основу альтернативного світового порядку.