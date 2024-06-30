В КНДР цинично заявили о давлении Запада на Россию и Китай

В Северной Корее заявили, что таким образом якобы прилагаются усилия для предотвращения "актов, нарушающих мир и стабильность на Корейском полуострове и в другом мире".

В частности, угрозы раздавались в адрес США, Японии и Южной Кореи.

ALERT - North Korea to make an important announcement - KCNA — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 29, 2024

Северная Корея обвинила Запад в "неоднократных безрассудных и провокационных военных действиях против КНДР и других независимых государств".

Также, обращаясь от имени "международного сообщества" в КНДР, заявили, что за недавними учениями скрывается "стратегический замысел США по эскалации региональной военной напряженности".

Более того, в КНДР пожаловались, что Запад якобы оказывает давление на Дальний Восток, Россию и Китай. При этом, повторяя нарративы страны-террориста РФ, в Северной Корее заговорили о "красных линиях".

Регулярные трехсторонние совместные военные учения США, Японии и Республики Корея ясно показывают, что стратегия США по мировому господству, направленная на окружение и сдерживание независимых и суверенных государств и обеспечение своей военной гегемонии, уже перешла красную линию и влечет за собой очень негативные изменения в мировой среде безопасности и геополитической структуре, - говорится в заявлении. Поделиться

Северокорейские власти отметили, что ситуация "требует от независимых суверенных государств неукоснительного наращивания своих оборонных возможностей для защиты безопасности государства". Также в КНДР призвали укреплять взаимное сотрудничество "в целях создания структуры сил, способных эффективно сдерживать коллективное военное вмешательство враждебных сил".

Расширение агрессивного блока США и их вассальных сил, а также эскалация военной конфронтации, которая подрывает мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе, несомненно, будет остановлена мощным и скоординированным противодействием независимых суверенных государств, — пригрозили в КНДР. Поделиться

КНДР отправит инженерные войска на оккупированные РФ территории Украины

Северная Корея направит строительные и инженерные войска на оккупированные территории Донецкой области. Это произойдет уже в июле этого года. Корейцы будут якобы выполнять "восстановительные работы".

Как сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на южнокорейский телеканал TV Chosun, КНДР готовится к отправке крупномасштабных инженерных сил на Донбасс уже в июле.

Журналисты ссылаются на южнокорейского чиновника. Силы армии КНДР помогут оккупантам восстановить инфраструктуру в оккупированном Донецке.

Телеканал отмечает, что северокорейская армия насчитывает десять инженерных бригад. КНДР может получать от России до 115 миллионов долларов ежегодно, если отправит три-четыре инженерных бригад в оккупированную часть Украины.

В то же время, Институт изучения войны отмечает, что Россия стремится создать коалицию дружественных государств с исторически теплыми связями с СССР, чтобы сформировать основу альтернативного мирового порядка.