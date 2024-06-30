Тоталитарный режим КНДР призвал сформировать по всей Азии так называемый антизападный альянс.
Главные тезисы
- Власти КНДР пытаются предотвратить "провокационные действия" Запада и сдержать влияние США, Японии и Южной Кореи.
- КНДР готовится отправить инженерные войска на оккупированные территории Украины с целью восстановительных работ.
- Россия и КНДР пытаются поддержать альтернативный мировой порядок, сотрудничая по борьбе против влияния Запада в регионе.
В КНДР цинично заявили о давлении Запада на Россию и Китай
В Северной Корее заявили, что таким образом якобы прилагаются усилия для предотвращения "актов, нарушающих мир и стабильность на Корейском полуострове и в другом мире".
В частности, угрозы раздавались в адрес США, Японии и Южной Кореи.
Северная Корея обвинила Запад в "неоднократных безрассудных и провокационных военных действиях против КНДР и других независимых государств".
Также, обращаясь от имени "международного сообщества" в КНДР, заявили, что за недавними учениями скрывается "стратегический замысел США по эскалации региональной военной напряженности".
Более того, в КНДР пожаловались, что Запад якобы оказывает давление на Дальний Восток, Россию и Китай. При этом, повторяя нарративы страны-террориста РФ, в Северной Корее заговорили о "красных линиях".
Северокорейские власти отметили, что ситуация "требует от независимых суверенных государств неукоснительного наращивания своих оборонных возможностей для защиты безопасности государства". Также в КНДР призвали укреплять взаимное сотрудничество "в целях создания структуры сил, способных эффективно сдерживать коллективное военное вмешательство враждебных сил".
КНДР отправит инженерные войска на оккупированные РФ территории Украины
Северная Корея направит строительные и инженерные войска на оккупированные территории Донецкой области. Это произойдет уже в июле этого года. Корейцы будут якобы выполнять "восстановительные работы".
Как сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на южнокорейский телеканал TV Chosun, КНДР готовится к отправке крупномасштабных инженерных сил на Донбасс уже в июле.
Журналисты ссылаются на южнокорейского чиновника. Силы армии КНДР помогут оккупантам восстановить инфраструктуру в оккупированном Донецке.
Телеканал отмечает, что северокорейская армия насчитывает десять инженерных бригад. КНДР может получать от России до 115 миллионов долларов ежегодно, если отправит три-четыре инженерных бригад в оккупированную часть Украины.
В то же время, Институт изучения войны отмечает, что Россия стремится создать коалицию дружественных государств с исторически теплыми связями с СССР, чтобы сформировать основу альтернативного мирового порядка.
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