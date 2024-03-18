За інформацією глави Міноборони Південної Кореї Шін Вон Сіка, з минулого року КНДР відправила до Росії близько 7 тис контейнерів із боєприпасами та військовою технікою.

Що відомо про відправку КНДР озброєнь до РФ

Представники США та Південної Кореї звинувачують КНДР у відправці до Росії артилерійських снарядів, ракет та іншого обладнання.

Однак Москва та Пхеньян заперечують такі звинувачення.

Посадовці з Південної Кореї та незалежні аналітики підкреслюють, що в обмін на поставки озброєнь КНДР, ймовірно отримала вкрай необхідну продовольчу та економічну допомогу, а також військову допомогу для модернізації власних збройних сил.

Міністр оборони Південної Кореї заявив, що спочатку Північна Корея покладалася на кораблі, але зараз все частіше використовує залізницю для поставок зброї в Росію через їхній сухопутний кордон.

За словами глави Міноборони Південної Кореї, в обмін на військову допомогу Росії КНДР ймовірно отримала більше 9 тис контейнерів із продовольчою допомогою.

Він висловив підозру, що Росія могла забезпечувати Північну Корею паливом, всупереч санкціям Ради Безпеки ООН, які жорстко обмежують імпорт нафти та нафтопродуктів у країну.

Чи достатніх втрат зазнає Росія для припинення війни проти України

За інформацією журналістів Reuters, наразі в кремлівського диктатора Володимира Путіна не має причин припиняти війну на виснаження проти України.

Зазначається, що Росія не зазнає таких збитків, які б змусили її відмовитись від розв’язаної війни проти України.

Автори матеріалу підкреслюють, що у разі, якщо західні держави позбавили б Росію ключових нафтових прибутків, Путін міг би переглянути власну позицію щодо війни проти України, однак зробити це буде дуже важко.

У публікації зазначається, що навіть за умови збереження російських нафтових доходів на поточному рівні, російський уряд змушений буде вводити економічні обмеження для власних громадян.

Економіка перегрівається, оскільки Путін вливає більше грошей у військові зусилля.

Витрати на оборону, які цього року передбачені на рівні 10,8 трильйона рублів (118 мільярдів доларів), потроїлися з початку війни. Інфляція становить 7,7%, а також відчувається гостра нестача робочої сили.

Водночас центробанк підвищив процентні ставки до 16% і заявив, що вартість офіційних запозичень повинна залишатися високою протягом "тривалого періоду", щоб знизити інфляцію до цільового рівня в 4%.

Уряд запровадив контроль за рухом капіталу, щоб підтримати рубль.

Уряду також потрібно буде вжити фіскальних заходів, щоб привести внутрішнє споживання у відповідність до виробництва. Першочерговими заходами, ймовірно, будуть підвищення податків, спрямовані на багатших людей і компанії. Путін вже дав про це зрозуміти, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Путін хвалиться зростанням російської економіки, але глибинна картина не така весела.

Уряд захистив населення від економічних витрат на війну, залучивши Фонд національного добробуту для фінансування бюджетного дефіциту, який минулого року склав 3,7%.

Але це не є стійким, оскільки ліквідні активи фонду впали більш ніж наполовину з моменту вторгнення Путіна в Україну два роки тому, і зараз становлять лише 2,7% національного доходу.