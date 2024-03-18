По информации главы Минобороны Южной Кореи Шин Вон Сика, с прошлого года КНДР отправила в Россию около 7 тыс. контейнеров с боеприпасами и военной техникой.

Что известно об отправке КНДР вооружений в РФ

Представители США и Южной Кореи обвиняют КНДР в отправке в Россию артиллерийских снарядов, ракет и другого оборудования.

Однако Москва и Пхеньян отрицают такие обвинения.

Чиновники из Южной Кореи и независимые аналитики подчеркивают, что в обмен на поставки вооружений КНДР, вероятно, получила крайне необходимую продовольственную и экономическую помощь, а также военную помощь для модернизации собственных вооруженных сил.

Министр обороны Южной Кореи заявил, что сначала Северная Корея полагалась на корабли, но сейчас все чаще использует железную дорогу для поставок оружия в Россию через их сухопутную границу.

По словам главы Минобороны Южной Кореи, в обмен на военную помощь России КНДР, вероятно, получила более 9 тыс контейнеров с продовольственной помощью.

Он высказал подозрение, что Россия могла снабжать Северную Корею топливом, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, которые жестко ограничивают импорт нефти и нефтепродуктов в страну.

Достаточные потери понесет Россия для прекращения войны против Украины

По информации журналистов Reuters, у кремлевского диктатора Владимира Путина нет причин прекращать войну на истощение против Украины.

Отмечается, что Россия не терпит таких убытков, которые бы заставили ее отказаться от развязанной войны против Украины.

Авторы материала подчеркивают, что в случае, если бы западные государства лишили Россию ключевых нефтяных прибылей, Путин мог бы пересмотреть собственную позицию относительно войны против Украины, однако сделать это будет очень трудно.

В публикации отмечается, что даже при сохранении российских нефтяных доходов на текущем уровне, российское правительство вынуждено будет вводить экономические ограничения для собственных граждан.

Экономика перегревается, потому что Путин вливает больше денег в военные усилия.

Расходы на оборону, которые в этом году предусмотрены на уровне 10,8 триллиона рублей (118 миллиардов долларов), утроились с начала войны. Инфляция составляет 7,7%, а также ощущается острая нехватка рабочей силы.

В то же время, центробанк повысил процентные ставки до 16% и заявил, что стоимость официальных заимствований должна оставаться высокой в течение "длительного периода", чтобы снизить инфляцию до целевого уровня в 4%.

Правительство ввело контроль за движением капитала, чтобы поддержать рубль.

Правительству также нужно будет принять фискальные меры, чтобы привести внутреннее потребление в соответствие с производством. Первоочередными мерами, вероятно, будут повышение налогов, направленные на более богатых людей и компании. Путин уже дал об этом понять, говорится в материале издания. Поделиться

Путин хвастается ростом российской экономики, но глубинная картина не так весела.

Правительство защитило население от экономических расходов на войну, привлекая Фонд национального благосостояния для финансирования бюджетного дефицита, который в прошлом году составил 3,7%.

Но это не устойчиво, поскольку ликвидные активы фонда упали более чем наполовину с момента вторжения Путина в Украину два года назад, и сейчас составляют лишь 2,7% национального дохода.