Коаліція дронів. Україна отримає 20 млн євро на закупівлю розвідувальних БпЛА

Країни-партнери Коаліції дронів ухвалили рішення про виділення 20 мільйонів євро зі спільного фонду, щоб закупити розвідувальні безпілотники (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.

Коаліція дронів закупить розвідувальні дрони для України

Постачання техніки очікується впродовж трьох місяців.

Ми вдячні нашим партнерам за те, що вони відгукнулися на критичну потребу. Оперативна реакція й гнучкість в прийнятті цього рішення важлива, особливо зараз, коли вони дуже потрібні Силам оборони. Завдяки цьому військові можуть розвідувати місцевість та підвищувати ситуаційну обізнаність своїх підрозділів, що важливо для успішних бойових дій, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Поширити

У лютому Коаліція дронів запустила третій міжнародний тендер на мультироторні розвідувальні дрони. Вдруге в ньому змогли взяти участь українські розробники. Прийом заявок на тендер завершився, триває перший етап відбору.

Коаліція дронів була сформована в лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Ідею запропонувала Латвія. Разом із Великою Британією вони координують роботу ініціативи.

Зараз в коаліції 18 країн: Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція та Україна.