Коаліція дронів. Україна отримає 20 млн євро на закупівлю розвідувальних БпЛА

Країни-партнери Коаліції дронів ухвалили рішення про виділення 20 мільйонів євро зі спільного фонду, щоб закупити розвідувальні безпілотники (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.
Головні тези:
- Коаліція дронів виділила 20 млн євро для закупівлі розвідувальних безпілотників (ISR) для українських Збройних Сил.
- Розвідка місцевості та підвищення ситуаційної обізнаності є важливими для успішних бойових дій.
- У лютому Коаліція дронів запустила третій міжнародний тендер на закупівлю розвідувальних дронів, в якому взяли участь українські розробники.
Коаліція дронів закупить розвідувальні дрони для України
Постачання техніки очікується впродовж трьох місяців.
У лютому Коаліція дронів запустила третій міжнародний тендер на мультироторні розвідувальні дрони. Вдруге в ньому змогли взяти участь українські розробники. Прийом заявок на тендер завершився, триває перший етап відбору.
Коаліція дронів була сформована в лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Ідею запропонувала Латвія. Разом із Великою Британією вони координують роботу ініціативи.
Зараз в коаліції 18 країн: Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція та Україна.
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