Коалиция дронов. Украина получит 20 млн евро на закупку разведывательных БпЛА

Страны-партнеры Коалиции дронов приняли решение о выделении 20 миллионов евро из общего фонда для закупки разведывательных беспилотников (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.
Главные тезисы
- Коалиция дронов выделила 20 миллионов евро для приобретения разведывательных беспилотников тактического уровня для Украины.
- Разведка местности и повышение ситуационной осведомленности играют важную роль в успешных боевых действиях.
- Участие украинских разработчиков в международных тендерах по закупке дронов свидетельствует о высоком уровне технологических навыков в стране.
Коалиция дронов закупит разведывательные дроны для Украины
Поставка техники ожидается в течение трех месяцев.
В феврале Коалиция дронов запустила третий международный тендер на мультироторные разведывательные дроны. Второй раз в нем смогли принять участие украинские разработчики. Прием заявок на тендер завершился, идет первый этап отбора.
Коалиция дронов была сформирована в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате "Рамштайн". Идею представила Латвия. Вместе с Великобританией они координируют работу инициативы.
В настоящее время в коалиции 18 стран: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия, Швеция и Украина.
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