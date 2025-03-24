Коалиция дронов. Украина получит 20 млн евро на закупку разведывательных БпЛА

Страны-партнеры Коалиции дронов приняли решение о выделении 20 миллионов евро из общего фонда для закупки разведывательных беспилотников (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.

Коалиция дронов закупит разведывательные дроны для Украины

Поставка техники ожидается в течение трех месяцев.

Мы благодарны нашим партнерам за то, что они откликнулись на критическую потребность. Оперативная реакция и гибкость в принятии этого решения важна, особенно сейчас, когда они очень нужны силам обороны. Благодаря этому военные могут разведывать местность и повышать ситуационную осведомленность своих подразделений, что важно для успешных боевых действий, — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Поделиться

В феврале Коалиция дронов запустила третий международный тендер на мультироторные разведывательные дроны. Второй раз в нем смогли принять участие украинские разработчики. Прием заявок на тендер завершился, идет первый этап отбора.

Коалиция дронов была сформирована в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате "Рамштайн". Идею представила Латвия. Вместе с Великобританией они координируют работу инициативы.

В настоящее время в коалиции 18 стран: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия, Швеция и Украина.