Коаліція у Бундестазі може проголосувати за подвоєння військової допомоги Україні — Reuters
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Коаліція у Бундестазі може проголосувати за подвоєння військової допомоги Україні — Reuters

Олаф Шольц
Джерело:  Reuters

У разі схвалення парламентом Німеччини це збільшення дасть змогу довести витрати країни на оборону до 2,1% від ВВП, що перевищує 2%, обіцяні всіма членами ООН.

Німеччина подвоїть допомогу Україні

Правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца досягла принципової домовленості про подвоєння військової допомоги Україні наступного року до 8 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters.

Джерело видання повідомило, що в разі схвалення парламентом, де партії Шольца належить більшість, це збільшення дасть змогу довести витрати Німеччини на оборону до 2,1% від ВВП, що перевищує 2%, обіцяні всіма членами ООН.

За словами джерела, законодавці від соціал-демократів Шольца, вільних демократів і партії "зелених" домовилися про збільшення видатків під час переговорів щодо проєкту федерального бюджету на 2024 рік перед офіційним засіданням бюджетного комітету Бундестагу – нижньої палати парламенту – у четвер, 16 листопада.

11 листопада видання Bild повідомило, що Німеччина подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік. Замість чотирьох мільярдів євро тепер буде виділено вісім мільярдів євро.

У Німеччині виділять нові кошти ни допомогу Україні

Bild з посиланням на джерела у Міноборони Німеччини повідомляє, що наступного тижня Бюджетний комітет офіційно ухвалить рішення про чотири мільярди.

Як зазначає видання, спочатку міністр фінансів Крістіан Лінднер передбачав, що у федеральному бюджеті на 2024 рік буде виділено лише 4 млрд на військову допомогу України, однак майже всі гроші були б витрачені на вже обіцяні проєкти.

На нову допомогу залишалося лише 120 млн.

Міністр оборони Борис Пісторіус не погодився з цим й ініціював виділення додаткових 5 мільярдів євро в ході бюджетних переговорів. Однак вдалося погодити поки тільки 4 млрд.

Крім того, є два мільярди євро, які Міністерство оборони може витратити як так звані дозволи на зобов’язання для довгострокових оборонних контрактів.

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